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Basilikum statt Vanille

Hier gibt es aktuell die verrücktesten Eissorten Wiens

Junge Frau isst Eis aus einem Becher und genießt den Moment auf einer Straße in Bangkok.
© Getty Images
Wien schwitzt bei fast 40 Grad, da hilft nur noch eine eiskalte Rettung. In dieser Woche sorgt ein verrücktes Ice-Cream-Pop-up für die ultimative Abkühlung. Serviert werden wilde Kreationen von Popcorn und Matcha bis hin zu Eis mit Tortilla-Chips.
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Zwei vegane Größen haben sich zusammengetan: Veganista, Wiens Eis-Pionierinnen, und die Kult-Haferdrinkmarke Oatly. Das Ergebnis? Ein exklusives Ice Cream Pop-Up mitten im 7. Bezirk, das die Eiskultur komplett auf den Kopf stellt. Noch bis zum 09. August 2026 verwandelt sich der Veganista Flagship-Store in der Neustiftgasse 23 in ein Eis-Paradies. Die Mission: Oatlys "Signature Drinks" in 18 neue, völlig verrückte und zu 100 % vegane Eissorten zu verwandeln.

Schräge Eis-Kombinationen

Unter den 18 neuen Sorten verstecken sich echte Experimente für Mutige. Diese Highlights verlangen nach einer Kostprobe:

Sweet Popcorn: Dieses cremige Hafer-Eis schmeckt nach Karamell und überrascht mit echten, süßen Mais-Pops im Eis. Wer bei den Temperaturen nach einem süßen Crunch sucht, wird hier fündig.

Black Sesame Hojicha Einspänner: Diese schwarze Kugel ist die wohl kurioseste Sorte im Sortiment. Ein intensiver Sesam-Geschmack verschmilzt mit der leichten Bitterkeit von geröstetem Hojicha-Tee und der klassischen Wiener Kaffeehaus-Note eines "Einspänners".

Blueberry Matcha Cookie: Fruchtige Heidelbeere trifft auf giftgrüne Matcha-Keksbrösel. Diese Special-Sorte sieht nicht nur auf Instagram fantastisch aus, sondern bietet einen aufregenden Mix aus Beerenfrische und herb-süßem Keks-Crunch.

Noch mehr wilde Kreationen:

  • Rose Cardamom Coffee Cloud (Rosen Kaffee-Eis mit Kardamom)
  • Chia Pudding Matcha Latte (Matcha-Eis mit Erdbeer-Chia-Sauce)
  • Ginger Nut Chai (Chai-Haselnuss Creme-Eis)
  • Sweet Tahini Hojicha Latte (Creme-Eis mit Tahini und Hojicha)
  • Banana French Toast brûlée (Bananen-Creme-Eis mit Vanille und karamellisierten Croûtons)
  • Tortilla & Agave Latte (Creme-Eis mit Tortilla Chips und Agavensirup)
  • Papaya & Basil Seed Smoothie (Papaya Sorbet mit Thai-Basilikum und Basilikumsamen)

Langeweile in der Waffel ist hier definitiv ausgeschlossen.

Wenn Eis zum Geschmacks-Abenteuer wird

Das Event läuft unter dem Motto "Lick Oats" und schlägt in Wien gerade hohe Wellen. Da das Pop-Up nur diese Woche stattfindet, ist der Andrang groß.

Alle Facts auf einen Blick:
Oatly x Veganista Ice Cream Pop-Up
Wo? Veganista Flagship Store, Neustiftgasse 23, 1070 Wien
Wann? Nur noch bis Sonntag, 09. August 2026 (täglich von 11:00 bis 23:00 Uhr)
Besonderheit: 18 exklusive Sorten auf Hafer-Basis

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