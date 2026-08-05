Hier gibt es aktuell die verrücktesten Eissorten Wiens

Wien schwitzt bei fast 40 Grad, da hilft nur noch eine eiskalte Rettung. In dieser Woche sorgt ein verrücktes Ice-Cream-Pop-up für die ultimative Abkühlung. Serviert werden wilde Kreationen von Popcorn und Matcha bis hin zu Eis mit Tortilla-Chips.

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Zwei vegane Größen haben sich zusammengetan: Veganista, Wiens Eis-Pionierinnen, und die Kult-Haferdrinkmarke Oatly. Das Ergebnis? Ein exklusives Ice Cream Pop-Up mitten im 7. Bezirk, das die Eiskultur komplett auf den Kopf stellt. Noch bis zum 09. August 2026 verwandelt sich der Veganista Flagship-Store in der Neustiftgasse 23 in ein Eis-Paradies. Die Mission: Oatlys "Signature Drinks" in 18 neue, völlig verrückte und zu 100 % vegane Eissorten zu verwandeln.

Schräge Eis-Kombinationen

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Unter den 18 neuen Sorten verstecken sich echte Experimente für Mutige. Diese Highlights verlangen nach einer Kostprobe:



Sweet Popcorn: Dieses cremige Hafer-Eis schmeckt nach Karamell und überrascht mit echten, süßen Mais-Pops im Eis. Wer bei den Temperaturen nach einem süßen Crunch sucht, wird hier fündig.



Black Sesame Hojicha Einspänner: Diese schwarze Kugel ist die wohl kurioseste Sorte im Sortiment. Ein intensiver Sesam-Geschmack verschmilzt mit der leichten Bitterkeit von geröstetem Hojicha-Tee und der klassischen Wiener Kaffeehaus-Note eines "Einspänners".



Blueberry Matcha Cookie: Fruchtige Heidelbeere trifft auf giftgrüne Matcha-Keksbrösel. Diese Special-Sorte sieht nicht nur auf Instagram fantastisch aus, sondern bietet einen aufregenden Mix aus Beerenfrische und herb-süßem Keks-Crunch.

Noch mehr wilde Kreationen:

Rose Cardamom Coffee Cloud (Rosen Kaffee-Eis mit Kardamom)

Chia Pudding Matcha Latte (Matcha-Eis mit Erdbeer-Chia-Sauce)

Ginger Nut Chai (Chai-Haselnuss Creme-Eis)

Sweet Tahini Hojicha Latte (Creme-Eis mit Tahini und Hojicha)

Banana French Toast brûlée (Bananen-Creme-Eis mit Vanille und karamellisierten Croûtons)

Tortilla & Agave Latte (Creme-Eis mit Tortilla Chips und Agavensirup)

Papaya & Basil Seed Smoothie (Papaya Sorbet mit Thai-Basilikum und Basilikumsamen)

Langeweile in der Waffel ist hier definitiv ausgeschlossen.

Wenn Eis zum Geschmacks-Abenteuer wird

Das Event läuft unter dem Motto "Lick Oats" und schlägt in Wien gerade hohe Wellen. Da das Pop-Up nur diese Woche stattfindet, ist der Andrang groß.