Urlaubsfeeling in der Stadt: Die besten Strandbars in Wien

Der Sommerurlaub ist schon vorbei, aber das Gefühl von Sand unter den Füßen und einem kühlen Drink in der Hand fehlt Ihnen noch? Dafür müssen Sie gar nicht verreisen: In Wien warten zahlreiche Bars mit echtem Urlaubsfeeling –

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Palmen, Sand unter den Füßen und ein kühler Drink in der Hand: Für echtes Urlaubsfeeling muss man nicht immer ins Flugzeug steigen. Auch in Wien lässt sich der Sommer wunderbar verlängern und zwar mitten in der Stadt. Egal, ob Sie bei elektronischen Beats barfuß im Sand tanzen, einen entspannten Sundowner schlürfen oder sich nach dem Stand-up-Paddeln stärken wollen: Diese Strandbars bringen echtes Beach-Feeling nach Wien. Hier sind die heißesten Spots für einen Kurzurlaub ohne Kofferpacken.

Strandbar Herrmann

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Wenn man an Beach-Feeling in Wien denkt, führt kein Weg an der Strandbar Herrmann im 3. Bezirk vorbei. Sie ist das Herzstück der Wiener Strandkultur. Was Sie erwartet? Feiner Sand, unzählige Liegestühle, kühle Cocktails und ein spektakulärer Blick auf den Sonnenuntergang über dem Donaukanal. Hier gibt es nicht nur leckeres Streetfood, sondern auch ein echtes Rundum-Programm: vom entspannten Outdoor-Yoga am Morgen bis zu legendären DJ-Sets und Comedy-Shows am Abend. Schuhe aus, Cocktail in die Hand, der Feierabend könnte nicht besser sein.

Herrmannpark, 1030 Wien

Vienna City Beach Club (VCBC)

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Sie haben Lust auf einen kleinen Kurzurlaub? Dann ab in den 22. Bezirk. Der Vienna City Beach Club punktet mit einer riesigen Sandfläche samt Wasserzugang und die Badestege lassen echtes Insel-Feeling aufkommen. Tagsüber wird hier auf den hauseigenen Plätzen gebaggert und gepritscht (Beachvolleyball), am Abend verwandelt sich die Barfuß-Terrasse zu Dancehall-, Afrobeats- und Techno-Klängen in eine pulsierende Open-Air-Party. Mehr Sommer geht nicht.



• Am Kaisermühlendamm 106, 1220 Wien

Copa Beach

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Wenn Sie plötzlich das Gefühl haben, mitten in der Großstadt auf einem chilligen Strandfestival gelandet zu sein, dann stehen Sie am Copa Beach. Direkt an der Neuen Donau gelegen, punktet diese Location mit einer fantastischen Gastro-Szene. Der Eintritt ist frei, Sie können sich einfach auf den großzügigen Grün- und Sandflächen niederlassen. Mit einem frischen Taco in der Hand und coolen Beats im Ohr das Glitzern der Donau beobachten? Einfach herrlich.

CopaBeach, 1220 Wien

Wake_up

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Für alle, die es etwas ruhiger mögen, ist das Wake_up an der Alten Donau der Place-to-be. Diese charmante Strandbar versprüht schon vormittags Urlaubsstimmung. Genießen Sie Ihr Frühstück direkt am Wasser, während Boote und SUP-Fahrer an Ihnen vorbeigleiten. Nach dem Essen können Sie sich beim Verleih nebenan direkt selbst ein SUP-Board schnappen oder einfach auf der Liege wieder in die Sonne fallen lassen. Ein absoluter Geheimtipp für entspannte Sonntage.

Am Wehr 1, 1220 Wien

Otto Beach

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Das Otto-Wagner-Schützenhaus präsentiert sich in einem frischen Gewand: Aus dem bekannten "Otto will Meer" wurde das "Otto am Donaukanal". Das absolute Highlight der Neuausrichtung ist der erweiterte Gastgarten "Otto Beach". Wo man sonst das städtische Treiben spürt, erwartet die Gäste nun eine wahre Sommerlocation. Mit aufgeschütteten Sandflächen, Liegestühlen, einer eigenen Beachbar und einem Blick auf das glitzernde Wasser des Donaukanals entsteht eine urbane Oase.

Ob. Donaustraße 26, 1020 Wien

Casa Schuk

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Direkt neben dem bereits beliebten NENI am Wasser hat die Familie Molcho ihr neuestes Lokal eröffnet. Casa Schuk setzt auf mexikanisches Streetfood, erfrischende Drinks und lässige Urlaubsstimmung mitten in der Wiener City. Musik, Sandstrand, Drinks und der Blick aufs Wasser sollen an einen mexikanischen Beach Club erinnern.