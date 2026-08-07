Das sind Wiens beste Würstelstände 2026 laut Falstaff

Was wäre Wien ohne seine Würstelstände? Spätestens seit ihrer Aufnahme in das UNESCO-Kulturerbe, ist der Hype um Käsekrainer, Bosna und Co. größer denn je. Jetzt hat Falstaff die absoluten Top-Adressen der Hauptstadt gekürt.

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Egal, ob man nach einer langen Nacht den Kater-Snack sucht, in der Mittagspause der Magen knurrt oder man sich einfach eine wohlverdiente Auszeit gönnt: Der Wiener Würstelstand ist weit mehr als nur eine Imbissbude. Er ist eine Institution, ein Schmelztiegel der Gesellschaft und pures Lebensgefühl. Hier treffen Operngäste im Frack auf Nachtschwärmer und Bauarbeiter. Nun hat "Falstaff" in seinem aktuellen Streetfood Guide 2026 die absoluten Top-Locations in Wien gekürt.

Der Spitzenreiter: Bitzinger bei der Albertina (96 Punkte)

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Wer sagt, dass Streetfood nicht luxuriös sein kann? Beim Bitzinger am Albertinaplatz wird seit über einem Vierteljahrhundert auf höchstem Niveau gegrillt. Hier trifft sich die ganze Welt: Vom hungrigen Spaziergänger bis zur Nachteule. Das Highlight? Zu den Käsekrainern oder der Bosna wird hier mit Vorliebe eisgekühlter Champagner geschlürft. Ein mehr als würdiger Spitzenreiter im aktuellen Ranking.

Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Alles Wurscht (95 Punkte)

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Dass Tradition und Moderne wunderbar Hand in Hand gehen, beweist der Stand Alles Wurscht am Börseplatz im 1. Bezirk (95 Punkte). Wer hier nur Senf und Ketchup erwartet, wird beeindruckt sein: Neben Würstel von regionalen Produzenten serviert Sebastian Neuschler Trüffelpommes, Beef Tatar mit Öfferl-Brioche und sogar Calamari fritti.

Börseplatz 1, 1010 Wien

Collina Würstelstand (95 Punkte)

Der Shootingstar am Donaukanal. Das Team verpasst dem klassischen Standl-Menü einen modernen Twist. Neben den klassischen Käsekrainern (die es übrigens auch in einer Wild-Variante gibt) stehen hier Kimchi-Hotdog, Bratwurst-Bánh-Mì und ein "Wiener Reuben-Sandwich" auf der Karte. Dazu ein Glas Sprudel mit Blick aufs Wasser, herrlich.

Obere Donaustraße 83 (Donaukanalpromenade), 1020 Wien

Wiener Würstelstand Pfeilgasse (95 Punkte)

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Ex-aequo auf dem zweiten Platz landet dieser Liebling im 8. Bezirk. Hier setzt man voll und ganz auf regionale Bio-Produkte bester Qualität und frische Zubereitung. Neben der perfekten Currywurst gibt es auch Plant-Based-Optionen wie das vegane Austernpilz-Würstl. Unbedingt probieren: Die hausgemachten Kartoffelchips mit Salsa Verde, auch bekannt als "Dirty Rohscheiben".

Pfeilgasse 1a, 1080 Wien

eh scho wuascht (94 Punkte)

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Der Zentralfriedhof ist ein beliebtes Naherholungs- und Spaziergebiet, und zur Stärkung kehrt man danach genau hier ein. Der Stand liefert ehrliche, unfassbar gute Bratwürste, Krainer und Leberkäse in regionaler Spitzenqualität. Der perfekte Abschluss für den sonntäglichen Spaziergang.

Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien

Würstelstand Christian Lange (94 Punkte)

Hinter dem Technischen Museum im 15. Bezirk versteckt sich dieser absolute Geheimtipp. Zufällig kommt man hier selten vorbei, man geht ganz bewusst dorthin. Warum? Weil der Chef penibel auf Qualität achtet. Das absolute Must-Eat ist die eigens kreierte Bratwurst aus edlem Mangalitza-Schwein und würzigem Grana-Käse. Abgelöscht wird stilecht mit einem Penzinger Medl Bräu.

Avedikstraße 4, 1150 Wien

Der klassische Würstelstand entwickelt sich weiter, ohne seine kultige Seele zu verlieren. Egal, ob Sie es traditionell, vegan, experimentell oder luxuriös mögen: Wiens Würstelstände sind aufregender, hochwertiger und vielfältiger denn je.