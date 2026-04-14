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Würstelstand neu gedacht: "Collina am Berg" erobert den Donakanal
© Collina am Berg

Würstel am Kanal

Würstelstand neu gedacht: "Collina am Berg" erobert den Donakanal

14.04.26, 10:44
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Auf der Donaukanalpromenade sorgt ein frisches Gastro-Konzept für Gaumenfreuden. Hinter "Würstel am Kanal" steckt aber kein gewöhnlicher Imbiss-Stand: Geboten werden Wiener Klassiker neu gedacht. 

Mit "Würstel am Kanal" bringt das Team rund um "Collina am Berg“ erstmals einen eigenen Stand ins "Taste"-Areal. Die Idee dahinter ist simpel, aber genial, denn: am Donaukanal hat ein Würstelstand bislang gefehlt - neu interpretiert und mit klarer Handschrift der Betreiber.

Auf der Speisekarte stehen zum einen Klassiker wie Frankfurter oder Käsekrainer, aber auch ungewöhnliche Kreationen wie Kimchi Hot Dogs, Philly Cheese Krainer oder ein Wiener Reuben sind hier zu finden. Ergänzt wird das Angebot durch Spezialitäten à la Beef Tatar oder Banh Mi mit Bratwurst. Und auch bei den Getränken punktet man mit bester Qualität - von ausgewählten Weinen bis hin zu Champagner, und das zu fairen Preisen. Darüber hinaus sind künftig Formate geplant, darunter Public Viewing während großer Sportereignisse, Specials wie "Fried Chicken & Bubbles" sowie die Möglichkeit, den Standort für private Feiern und Corporate Events zu nutzen.

Würstelstand neu gedacht:
© Collina am Berg

Hinter dem Projekt steckt eine klare Vision: Tradition bewahren, aber neu inszeniert, wobei sich das Konzept bewusst niederschwellig gestaltet. So gelingt es, neue Zielgruppen anzusprechen und den Würstelstand als festen Bestandteil der modernen Wiener Gastro-Szene - an einem der Hotspots der Stadt - zu positionieren. "Würstel am Kanal" ist von Montag bis Freitag, jeweils von 16.00 Uhr bis Mitternacht, sowie am Samstag, von 12.00 Uhr bis Mitternacht, geöffnet. Sonntags ist der Stand von 12.00 bis 22.00 Uhr in Betrieb. Bei Schlechtwetter bleibt der Stand geschlossen.

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