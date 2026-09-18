Mexiko-Hype in Wien: Hier gibt es die besten Tacos

Tacos, hausgemachte Tortillas und ordentlich Salsa: Mexikanische Küche erlebt in Wien gerade einen kleinen Boom. Von der modernen Interpretation am Donaukanal bis zur authentischen Taquería, diese fünf Adressen sollte man kennen.

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Mexikanisches Essen war in Wien lange vor allem mit Burritos, Nachos und Tex-Mex verbunden. Inzwischen tut sich allerdings einiges: Taquerías und Restaurants setzen zunehmend auf echte mexikanische Streetfood-Kultur, selbstgemachte Tortillas und regionale Spezialitäten. Besonders Tacos stehen dabei im Mittelpunkt. Auch aktuelle Gastro-Guides zeigen, wie vielfältig die Wiener Szene inzwischen geworden ist. Wer sich durch die Wiener Taco-Szene kosten möchte, sollte diese fünf Adressen kennen.

1. Casa Schuk

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Direkt am Donaukanal bringt Casa Schuk mexikanisches Lebensgefühl mit Sommer-Vibes zusammen. Das Lokal aus der NENI-Gründerfamilie Molcho kombiniert Tacos mit Cocktails und einer entspannten Atmosphäre. Wer also nicht nur essen, sondern den Taco-Abend gleich mit Drinks und Donaukanal-Flair verbinden möchte, ist hier richtig.

Adresse: Obere Donaustraße 63, 1020 Wien

2. La Taquería Chiquitita

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Bei Chiquitita steht die authentische mexikanische Taquería-Kultur im Mittelpunkt. Die Tacos kommen mit hausgemachten Tortillas und wechselnden Füllungen auf den Tisch. Dazu gibt es frische Salsas und auch immer eine pflanzliche Option. Das Konzept ist inzwischen sogar an zwei Standorten vertreten: Neben der Margaretenstraße gibt es seit Kurzem auch einen Standort in der Theobaldgasse im 6. Bezirk.

Adresse: Margaretenstraße 76, 1050 Wien - Theobaldgasse 13/1d

3. Taquería La Ventana

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La Ventana gehört zu den Adressen, die den aktuellen Taco-Hype in Wien besonders gut verkörpern. Was ursprünglich als Taco-Verkauf aus einem Fenster während der Pandemie begann, wurde mittlerweile zu einer eigenen Taquería in der Leopoldstadt. Das Besondere ist die eigene Tortilla-Produktion: 100 Prozent mexikanischer Mais wird mittels Nixtamalisation verarbeitet. Die Tortillas werden anschließend frisch für die Tacos zubereitet.

Adresse: Ferdinandstraße 2, 1020 Wien

4. Maíz

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Auch im Maíz dreht sich viel um die Tortilla. Die hausgemachten Maistortillas werden aus österreichischem Biomais hergestellt und mit wechselnden Zutaten kombiniert. Dadurch trifft mexikanische Küchentradition auf Produkte aus der Region. Das Maíz gibt es inzwischen ebenfalls an mehreren Standorten in Wien.

Adresse: Schönbrunner Straße 32, 1050 Wien - Albertgasse 14, 1080 Wien, Österreich

5. Tacos Hermanos Vienna

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Auch bei Tacos Hermanos geht es um mexikanisches Streetfood, allerdings mit einem eigenen Twist. Nach dem ursprünglichen Standort am Naschmarkt ist die Taquería mittlerweile in der Kolingasse im 9. Bezirk zu finden. Auf der Karte stehen neben Tacos unter anderem Tostadas und Guacamole. Bei den Füllungen wird experimentiert – etwa mit Pulpo oder vegetarischen Varianten. Dazu kommen Drinks und eine lockere Atmosphäre.

Adresse: Kolingasse 7, 1090 Wien