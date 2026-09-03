Die beliebte italienische Kette Alice Pizza bringt das traditionelle römische "Pizza-al-Taglio"-Konzept nach Österreich und eröffnet am heutigen 3. September ihren ersten Standort in Wien. In Kooperation mit der bekannten DoN Group als Masterfranchisenehmer startet die Expansion im vielbesuchten Westfield Donau Zentrum.

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Ein echtes Stück Rom hält Einzug in der österreichischen Bundeshauptstadt. Die größte Pizzeria-Kette Italiens und absoluter Vorreiter in Sachen Pizza-al-Taglio startet mit einem innovativen Konzept in Wien. Das Prinzip ist denkbar unkompliziert, aber hochgradig individuell: Die Pizza Romana wird frisch vom Blech direkt am Counter in genau jener Größe abgeschnitten, die sich die Gäste wünschen. So können Kundinnen und Kunden ganz nach Appetit und Laune verschiedene köstliche Sorten kombinieren, anstatt sich auf eine einzige runde Pizza festlegen zu müssen.

Abgerechnet wird dabei ganz einfach nach dem genauen Gewicht. Das macht das neuartige Fast-Casual-Konzept besonders flexibel. Ob als rascher, schmackhafter Snack auf dem Weg durch die Stadt, als gemütliches Abendessen oder für die nächste Party mit Freundinnen und Freunden zu Hause – das System passt sich jeder Lebenslage perfekt an.

Erfolgsgeschichte aus dem Herzen Roms

Die Wurzeln des Unternehmens reichen weit zurück. Vor mehr als 30 Jahren öffnete die erste Filiale in unmittelbarer Nähe des geschichtsträchtigen Petersdoms in Rom ihre Pforten. Was mit einer visionären Idee des Gründers Domenico Giovannini begann, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer weltweit erfolgreichen Marke. Mittlerweile betreibt Alice Pizza mehr als 240 Standorte rund um den Globus.

Alice Pizza: Italiens größte Pizzakette eröffnet erste Filiale in Österreich © Alice Pizza

Knusprige Vielfalt und modernste Bestellung

Im neuen Wiener Store steht die absolute Frische im Mittelpunkt. Jeden Tag werden die verschiedenen Pizzakreationen direkt vor Ort mit hochwertigen Zutaten belegt und im Ofen perfekt knusprig gebacken. Dabei verbindet das Konzept klassische italienische Traditionen mit den Anforderungen eines modernen, unkomplizierten Fast-Casual-Angebots.

Wichtige Daten zur Neueröffnung auf einen Blick