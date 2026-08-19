Entspannt genießen: Die besten Lokale mit Spielplatz in und rund um Wien

Ein gemütliches Mittag- oder Abendessen mit der ganzen Familie klingt wunderbar, ist in der Praxis aber nicht immer ganz entspannt. Denn während die Großen noch genüsslich speisen, wollen die Kleinen am liebsten schon wieder los. Wie gut, dass Wien und sein grünes Umland zahlreiche Lokale bieten, die beides verbinden.

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Mit kleinen Kindern essen zu gehen, kann schnell zur Geduldsprobe werden. Kaum sind die ersten zehn Minuten vorbei, ertönt schon: "Mir ist langweilig!" oder "Wann gehen wir endlich?" Doch keine Sorge, liebe Eltern, Rettung naht. In und rund um Wien gibt es zahlreiche Lokale, die kulinarischen Genuss für die Großen mit jeder Menge Platz zum Spielen, Toben und Entdecken für die Kleinen verbinden.

Unser Weidlinger

Ein absolutes Paradies für Familien vor den Toren Wiens. Die Familie Riz hat bei der Übernahme aus dem Lokal eine echte Natur-Oase geschaffen, die weit über einen klassischen Buschenschank hinausgeht. Auf dem riesigen, weitläufigen Areal wartet nicht nur ein fantastischer Kinderspielplatz, sondern auch ein kleiner Streichelzoo mit Tieren zum Bestaunen und Anfassen. Besonders cool: Es gibt hier sogar Erlebnispädagogik und Feriencamps für Kinder. Während die Kids beschäftigt sind, genießen die Eltern köstliche, regionale Speisen, eine tolle Candy-Bar und exzellente Weine im wunderschönen Gastgarten. Ein Muss für den nächsten Ausflug!

Hauptstraße 190, 3400 Weidling, Klosterneuburg

Weingut Feuerwehr Wagner

Seit über 330 Jahren in Familienbesitz, ist dieses Weingut in Grinzing eine echte Wiener Institution. Das absolute Highlight für Kinder versteckt sich im hinteren Teil des terrassenförmigen Gartens: Ein großzügig angelegter Abenteuerspielplatz, der durch einen Zaun und Hecken sicher vom Rest getrennt ist. Mit einem Klettergerüst, Rutschen, Schaukeln und sogar einer Seilbahn wird hier garantiert niemandem langweilig. Eltern können ganz entspannt das hervorragende kalte und warme Heurigenbuffet mit Bio-Speisen und saisonalen Schmankerln genießen, während der Nachwuchs sicher tobt.



• Grinzinger Str. 53, 1190 Wien

© Getty Images

Zahel Weingut & Heuriger

Wer authentische Heurigenatmosphäre in einem historischen, 250 Jahre alten Bauernhaus sucht, ist hier goldrichtig. Das Demeter-zertifizierte Bio-Weingut Zahel im idyllischen Mauer bietet preisgekrönte Bioweine und großartige, handgemachte Speisen. Von selbstgemachtem Bio-Sauerteigbrot bis hin zu köstlichen Buchteln ist hier alles ein Genuss. In dem wunderschönen, von alten Bäumen beschatteten Naturgarten gibt es auch für die jüngsten Gäste einen kleinen Spielplatz.

Maurer Hauptplatz 9, 1230 Wien

Luftburg - Kolarik im Prater

Der absolute Klassiker unter den Familienrestaurants. Während die Eltern preisgekrönte, zu 100 % biologische Speisen (die Bio-Stelze ist legendär) im riesigen, schattigen Gastgarten genießen, können die Kinder in der riesigen, direkt angrenzenden Luftburg-Erlebniswelt nach Herzenslust hüpfen. Mehr Action für die Kids und mehr Entspannung für die Eltern geht fast nicht.

Prater 128, 1020 Wien

Heuriger Mayer am Pfarrplatz, Wien

Historisches Ambiente trifft auf lautes Kinderlachen. Genau dort, wo einst schon Ludwig van Beethoven logierte, können Familien heute wunderbar entspannen. Der Heurige trumpft mit einem tollen, großen Spielplatz auf. Eine Sandkiste, Rutschen und ein Klettergerüst lassen Kinderherzen höherschlagen, während Mama und Papa am klassischen Heurigenbuffet zugreifen.

Pfarrplatz 2, 1190 Wien

Weingut Heuriger Schilling

Der Heurige Schilling in Strebersdorf ist bei jedem Wetter ein Volltreffer. Im Freien spenden große Nussbäume dem schönen Outdoor-Spielplatz Schatten. Und falls das Wetter einmal nicht mitspielt, gibt es sogar einen eigenen, gut ausgestatteten Kinderspielraum drinnen. Perfekte Entspannung mit entspanntem Blick auf den Bisamberg.

Langenzersdorferstraße 54, 1210 Wien

Weinhof Zimmermann

© Getty Images

Saisonale österreichische Schmankerl, feiner Wein und ein Glaserl frischer Traubensaft für den Nachwuchs, so sieht ein gelungener Nachmittag in den Weinbergen aus. Der Weinhof Zimmermann punktet mit einem extrem familienfreundlichen Konzept: Neben einem tollen Kinderspielplatz gibt es hier auch kleine Tiere zu beobachten. Ein entspanntes Erlebnis für die ganze Familie.

Mitterwurzergasse 20, 1190 Wien

Wien und Umgebung haben für jede Familie das perfekte Plätzchen, an dem großartig gegessen und ausgiebig gespielt wird.