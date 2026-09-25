Frischer Wind in Wiener Kult-Trattoria Panigl

Sandra Dhalivale steht ab sofort an der Spitze der Panigl-Küche. Mit ihr wird auch die Speisekarte neu geordnet, ohne den italienischen Charakter des Hauses zu verändern.

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Das Panigl gehört seit Jahren zur kulinarischen Geschichte der Josefstadt. Nun stellt sich die bekannte Trattoria neu auf. Seit Kurzem steht die 30-jährige Sandra Dhalivale an der Spitze des Küchenteams. Gleichzeitig wurde auch das Kartenkonzept angepasst.

Dhalivale kennt das Haus bereits bestens. Im September 2024 kam sie als Souschefin ins Panigl, nun übernimmt sie als Küchenchefin die Verantwortung. Die klassische, gehobene italienische Ausrichtung soll dabei erhalten bleiben.

Das Panigl – im Stil einer italienischen Trattoria mit Mittags- und Abendkarte. © Jan Thomay

"Mit unserem neuen Küchenteam unter der Leitung von Sandra Dhalivale haben wir auch unser Küchenkonzept angepasst. Wir bleiben der klassischen, gehobenen italienischen Küche treu und setzen auf eine feste Speisekarte, ergänzt durch eine wechselnde Auswahl saisonaler Gerichte", erklärt Gerhard Rauscher.

Fixe Karte mit Panigl-Klassikern

Auf der Karte stehen künftig dauerhaft einige der bekannten Gerichte des Hauses. Dazu gehören die Bistecca alla Fiorentina, die Grigliata di Mare mit gegrillten Fischspezialitäten und eine traditionelle Carbonara.

© Jan Thomay

Je nach Jahreszeit kommen wechselnde Empfehlungen dazu. Damit setzt das Panigl stärker auf eine Mischung aus vertrauten Klassikern und saisonalen Gerichten. Dhalivale soll diesen Kurs gemeinsam mit dem neuen Küchenteam weiterentwickeln.

© Jan Thomay

Neustart nach Sanierung

Gerhard Rauscher betreibt das Panigl in der Josefstädter Straße 91. © Jan Thomay

Die Neuerungen knüpfen an die lange Geschichte des Lokals an. Zum Panigl gehört die Erzählung von drei Brüdern, die von der Patronin nach Triest, Marienbad und Wien ausgeschickt wurden. Den Wiener Teil dieser Geschichte schreibt Gerhard Rauscher weiter. Im Mai 2023 eröffnete er das traditionsreiche Lokal nach einer Sanierung neu. Seither versteht sich das Panigl weiterhin als Trattoria und Enoteca sowie als italienisches Wirtshaus für die Nachbarschaft, Italienliebhaber und Weinkenner.

Italienische Vielfalt im Weinglas

Zum Konzept gehören Prosciutto aus Parma und Kaffee aus Triest ebenso wie eine umfangreiche Weinauswahl. Bei Weißwein liegt der Schwerpunkt auf Österreich, bei Rotwein auf verschiedenen Regionen Italiens. Rauscher kennt die Händler persönlich und nimmt bewusst auch weniger bekannte italienische Weine ins Sortiment.

Die Auswahl soll sowohl zum Aperitif als auch als Begleitung zu Gerichten wie Carbonara oder Bistecca alla Fiorentina funktionieren. Damit bleibt Wein ein wesentlicher Teil des Panigl und seines italienischen Selbstverständnisses.