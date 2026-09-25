NÖ: 1.500 Schüler bei Friedensmarsch

Am 24. September fand im Beisein von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) der Friedensmarsch unter dem Motto "LFS on Tour" statt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Daran nahmen alle NÖ Landwirtschaftlichen Fach- und Berufsschulen teil, Ziel war die Landesausstellung in Mauer bei Amstetten.

Rund 1.500 Schülerinnen und Schüler setzten ein gemeinsames Zeichen für den Frieden in der Welt: Mit Stoffbahnen formten sie ein rund 50 Meter langes Symbol der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung.

"Starkes Zeichen der Solidarität"

"Mit dem Friedensmarsch zeigen die Schülerinnen und Schüler der NÖ Landwirtschaftsschulen, dass sie sich für Frieden und Gewaltfreiheit einsetzen. Das ist ein starkes Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die von Kriegshandlungen betroffen sind", betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. "Die Jugendlichen unterstreichen damit, dass die landwirtschaftlichen Bildungsstätten Orte der Toleranz und Weltoffenheit sind, an denen demokratische Grundwerte gelebt werden. Zudem zeigen die Landwirtschaftsschulen einmal mehr, wie wichtig ihnen der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ist", so Teschl-Hofmeister.

Den musikalischen Auftakt gestaltete die Blasmusik der Landwirtschaftlichen Fachschulen unter der Leitung von Fachlehrer Josef Schnabel. Danach sorgte die österreichische Popband "Alle Achtung" mit einem Konzert für gute Stimmung unter den Jugendlichen. Anschließend standen für die Schulen zahlreiche Führungen durch die NÖ Landesausstellung auf dem Programm. Federführend organisiert wurde die Veranstaltung von LAKO-Mitarbeiter Martin Schmid und dem Team der Landwirtschaftlichen Koordinationsstelle (LAKO).