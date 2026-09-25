Klares Votum
Hans Ebner bleibt Rotkreuz-Chef in NÖ
Hans Ebner bleibt Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich! Bei der Generalversammlung am Donnerstagabend in Tulln erhält er mit mehr als 93 Prozent Zustimmung ein klares Vertrauensvotum der Delegierten.
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Wechsel an der Spitze seit 2024
Ebner übernimmt die Funktion bereits Anfang 2024 von Josef Schmoll, der seitdem als Geschäftsführer bei Notruf Niederösterreich tätig ist.
Auch Vizepräsidenten im Amt bestätigt
Ebenfalls bestätigt werden Werner Schlögl und Werner Kraut als Vizepräsidenten des Roten Kreuzes Niederösterreich.
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