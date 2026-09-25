HTLs vorne dabei
Internationale Robotik-Erfolge aus Niederösterreich
Wiener Neustadt holte mit „Tech Support" und „Byte Me" den zweiten und dritten Gesamtrang, St. Pölten erreichte mit Team „AXHT 3085/3" Platz vier.
LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigt sich stolz: Die Erfolge unterstrichen das enorme Potenzial und die hohe Qualität der technischen Ausbildung im Land.
Wiener Neustadt sammelte darüber hinaus weitere internationale Erfolge
Platz eins bei der RoboDog-Challenge in Shanghai sowie den Judges Award beim VEX-AI-Wettbewerb in Berkeley für das Team Clover Trinity. Direktor Martin Lang und Robotik-Coach Michael Stifter (robo4you) betonen die technologische Bandbreite – von autonomer Robotik über Multi-Robot-Systeme bis zu Physical AI und Machine Learning.
St.-Pölten-Direktor Martin Pfeffel hebt hervor, dass Robotik-Ausbildung technisches wie soziales Rüstzeug für die Wirtschaft von morgen liefere.
Unterstützt werden die Schulen vom ecoplus Technopol Wiener Neustadt sowie dem ecoplus Mechatronik-Cluster – Teil des niederösterreichischen Innovationsökosystems, das von der EU kofinanziert wird. Die Erfolge zeigen: Niederösterreichs Nachwuchs ist für die technologischen Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet.
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