Internationale Robotik-Erfolge aus Niederösterreich

Niederösterreichs Techniknachwuchs zeigt bei internationalen Robotik-Wettbewerben eindrucksvoll sein Können. Bei der Botball-Weltmeisterschaft im Rahmen der Global Conference on Educational Robotics (GCER) im Juli 2026 in Oklahoma setzten sich Teams der HTL Wiener Neustadt und der HTL St. Pölten unter 47 internationalen Mannschaften an die Spitze:

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Wiener Neustadt holte mit „Tech Support" und „Byte Me" den zweiten und dritten Gesamtrang, St. Pölten erreichte mit Team „AXHT 3085/3" Platz vier.

LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigt sich stolz: Die Erfolge unterstrichen das enorme Potenzial und die hohe Qualität der technischen Ausbildung im Land.

Wiener Neustadt sammelte darüber hinaus weitere internationale Erfolge

Platz eins bei der RoboDog-Challenge in Shanghai sowie den Judges Award beim VEX-AI-Wettbewerb in Berkeley für das Team Clover Trinity. Direktor Martin Lang und Robotik-Coach Michael Stifter (robo4you) betonen die technologische Bandbreite – von autonomer Robotik über Multi-Robot-Systeme bis zu Physical AI und Machine Learning.

St.-Pölten-Direktor Martin Pfeffel hebt hervor, dass Robotik-Ausbildung technisches wie soziales Rüstzeug für die Wirtschaft von morgen liefere.

Unterstützt werden die Schulen vom ecoplus Technopol Wiener Neustadt sowie dem ecoplus Mechatronik-Cluster – Teil des niederösterreichischen Innovationsökosystems, das von der EU kofinanziert wird. Die Erfolge zeigen: Niederösterreichs Nachwuchs ist für die technologischen Herausforderungen der Zukunft bestens gerüstet.