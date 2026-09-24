1 Monat nach Schicksalsschlag: Wilfings bewegende Rückkehr

Ein Moment, der berührt: Niederösterreichs Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) hat am Donnerstag - exakt einen Monat nach einem erlittenen Herz-Kreislauf-Stillstand - mit großer Freude wieder den Vorsitz bei der Landtagssitzung übernommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es ist „alles andere als selbstverständlich, wieder hier im Landtag zu sein und diese Sitzung zu eröffnen", sagte der 65-Jährige sichtlich bewegt. Für die erste Zusammenkunft der Mandatare nach der Sommerpause in St. Pölten unterbrach der ÖVP-Politiker kurzzeitig seine Rehabilitation - ein Zeichen seines ungebrochenen Engagements.

Sein Leben hat sich innerhalb weniger Augenblicke verändert, hielt Wilfing zu Sitzungsbeginn fest. Mit spürbarer Dankbarkeit würdigte er, dass viele Menschen im richtigen Moment das Richtige getan haben, und bedankte sich herzlich bei den Ersthelfern ebenso wie bei den behandelnden Ärzten. „Wenn einen selbst so etwas trifft, wird man demütiger." Man merkt, wie viel man selbst nicht in der Hand hat. Letztlich sitzen sich auch im Landtag Menschen mit Familien, Sorgen und Hoffnungen gegenüber, betonte der Landtagspräsident - der Blick auf den Menschen sei ebenso wichtig wie der Diskurs.

Medizinischer Notfall auf dem Thayatal-Radweg

Wilfing hatte am 24. August bei einer Tour auf dem Thayatal-Radweg einen medizinischen Notfall erlitten. Der ÖVP-Politiker wurde per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Nach Einschätzung des behandelnden Ärzteteams dürfte eine schwere Herzrhythmusstörung mit Kreislaufkollaps und nachfolgendem Herzstillstand vorgelegen sein. Umso schöner: Den Reha-Aufenthalt absolviert Wilfing in Groß Gerungs im Bezirk Zwettl, und dank seines beeindruckenden Durchhaltevermögens versäumte der am Samstag 66 Jahre alt werdende Präsident aufgrund des Vorfalls keine einzige Landtagssitzung.

Das Landtagsthema passt: „Klarheit statt Panikmache: Hochwertige Rettungsversorgung für NÖ bleibt gesichert"

Diskutiert wird im Landtag am Donnerstag indes auf Antrag der ÖVP einmal mehr das Thema Notarzt- und Gesundheitsversorgung. Die Aktuelle Stunde trägt - passenderweise - den Titel „Klarheit statt Panikmache: Hochwertige Rettungsversorgung für NÖ bleibt gesichert".