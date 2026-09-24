Schwerpunktkontrolle
Transporter aus der Hölle: Rollende Zeitbomben gestoppt
Sechs Fahrzeuge werden noch an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen - eine tickende Zeitbombe wird entschärft.
Bremsen ohne Funktion: Sechs Kühe in Lebensgefahr
Besonders erschütternd: ein Tiertransport-Gespann, das mit seinen Mängeln eine wahre Gefahr für Mensch und Tier darstellt. Der an einem Traktor mitgeführte Anhänger erweist sich bei der Kontrolle am Dienstag als tickende Katastrophe.
Die Druckluftbremse - völlig funktionslos. An allen vier Rädern - keinerlei Bremswirkung. Ein Reifen weist eine klaffende Beschädigung auf, das Stahlgewebe liegt bereits bloß, durchzogen von Rostspuren.
Dazu ein defektes Gehäuse der hinteren Beleuchtung. Der nicht einmal zum Verkehr zugelassene Anhänger wird sofort aus dem Verkehr gezogen. Die sechs Milchkühe an Bord entkommen der rollenden Gefahr nur knapp und werden von einem Viehhändler in Sicherheit gebracht.
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