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Schwerpunktkontrolle

Transporter aus der Hölle: Rollende Zeitbomben gestoppt

Zusammengeschustert!
© LPD NÖ/LVA
Es hätte tödlich enden können! Bei einer dramatischen Schwerpunktkontrolle im Bezirk Lilienfeld deckt die Polizei ein wahres Kammerl des Schreckens auf: 21 land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge werden unter die Lupe genommen, bei 17 davon offenbaren sich insgesamt 52 schwere technische Mängel.
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Sechs Fahrzeuge werden noch an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen - eine tickende Zeitbombe wird entschärft.

Bremsen ohne Funktion: Sechs Kühe in Lebensgefahr

Transporter aus der Hölle.
Transporter aus der Hölle. © LPD NÖ/LVA

Besonders erschütternd: ein Tiertransport-Gespann, das mit seinen Mängeln eine wahre Gefahr für Mensch und Tier darstellt. Der an einem Traktor mitgeführte Anhänger erweist sich bei der Kontrolle am Dienstag als tickende Katastrophe.

Weggeschmolzen!
Weggeschmolzen! © LPD NÖ/LVA

Die Druckluftbremse - völlig funktionslos. An allen vier Rädern - keinerlei Bremswirkung. Ein Reifen weist eine klaffende Beschädigung auf, das Stahlgewebe liegt bereits bloß, durchzogen von Rostspuren.

Kaputt!
Kaputt! © LPD NÖ/LVA

Dazu ein defektes Gehäuse der hinteren Beleuchtung. Der nicht einmal zum Verkehr zugelassene Anhänger wird sofort aus dem Verkehr gezogen. Die sechs Milchkühe an Bord entkommen der rollenden Gefahr nur knapp und werden von einem Viehhändler in Sicherheit gebracht.

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52 Mängel, 15 Anzeigen: Die erschreckende Bilanz

Die Gesamtbilanz der Kontrolle liest sich wie ein Horrorkatalog: 52 schwere technische Mängel, neun davon mit der Beurteilung „Gefahr im Verzug".

Sechs Fahrzeuge dürfen ihre Fahrt nicht fortsetzen. Zusätzlich hageln 15 Anzeigen wegen Verstößen bei Gefahrgut, Ladungssicherung und Güterbeförderung.

Vier Sicherheitsleistungen im vierstelligen Eurobereich werden von den Beamten eingehoben. Sämtliche Lenker und Zulassungsbesitzer der mangelhaften Fahrzeuge müssen sich nun vor der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld verantworten.

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