oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Sensations-Premiere

"The Train" raste in Wien ein

Red Carpet für THE TRAIN.
© Westside Studios
Großes Get-together, schillerndster Red Carpet im Hollywood Megaplex Gasometer: Der europäische Spionage-Thriller „The Train" feierte am Dienstag seine Österreich-Premiere – und diesmal fuhr wirklich alles auf Schienen, was Rang und Namen hat.
OE24 auf Google bevorzugen

Über den roten Teppich kamen Regisseur und Drehbuchautor Boris Volodarsky, Hauptdarstellerin Madalina Bellariu Ion, Hauptdarsteller und Produzent Dennis Dewall sowie weitere Mitglieder von Cast und Crew, darunter etwa auch (Stunt-)Star Christoph Schlagenhaufen. Moderiert wurde der Abend von Ralf Möller, bekannt vor allem aus seiner Rolle in „Gladiator", gemeinsam mit Michelle Pippan.

Voller Saal.
Voller Saal. © Westside Studios

600 Gäste und ein Gladiator als Gastgeber

Rund 600 Gäste konnten begrüßt werden, erstmals versammelten sich Cast und Crew gemeinsam in Österreich.

© Westfield Studios

Musikalischer Höhepunkt mit ESC-Bezug

Für Gänsehaut sorgte Polina Kuleshova, die heuer beim Eurovision Songcontest im ESC Village am Rathausplatz auftrat und die Premierengäste mit einem französischen Solo begeisterte. Der Abend startete klassisch mit dem Empfang der Stars auf dem roten Teppich, bevor sich die Menge in den Kinosaal bewegte.

Ralf Möller im Gespräch.
Ralf Möller im Gespräch. © Westside Studios

Ein Zug als heimlicher Hauptdarsteller

Im Zentrum des 94-minütigen Action-Thrillers steht Visionär Leo Goldberg, gespielt von Martin Ploderer, der seinen legendären Majestic Imperator verkaufen will – während ein russischer Spionageausschuss eigene Pläne verfolgt. Gedreht wurde großteils direkt im historischen Luxuszug, der damit selbst zur Bühne des internationalen Katz-und-Maus-Spiels wird.

Auch interessant

Letztes Bundesasylquartier in Kärnten wird stillgelegt

Fall Gunkl: FPÖ gegen Sporrer - Schreiduelle im Parlament

VW Mission Efficiency schafft 1.278 Kilometer mit nur einem Ladestopp

Kinostart schon in wenigen Tagen

Der rote Teppich war nur die Generalprobe: Ab Donnerstag, 24. September, rollt „The Train" regulär in die österreichischen Kinos – Hollywood Megaplex, Cineplexx und weitere Standorte inklusive.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"The Train" raste in Wien ein

Musikschulreform in NÖ geglückt

St. Pölten feiert 24. Beislfest

Shopping-Paradies FREEPORT: Neue Marken, mehr Rabatte

Spritpreise: Mikl-Leitner attackiert den Bund

Asbestalarm an 22 Schulen

Langenloiser Septemberlese: 20 Jahre Wein, Wort und Musik

Kaltblütig hingerichtet: 14 Jahre alter "Alfi" erschossen

Claudivium: Römerstadt nach 1.800 Jahren entdeckt

Familie geht vor: Landesklausur verschoben