Sensations-Premiere
"The Train" raste in Wien ein
Über den roten Teppich kamen Regisseur und Drehbuchautor Boris Volodarsky, Hauptdarstellerin Madalina Bellariu Ion, Hauptdarsteller und Produzent Dennis Dewall sowie weitere Mitglieder von Cast und Crew, darunter etwa auch (Stunt-)Star Christoph Schlagenhaufen. Moderiert wurde der Abend von Ralf Möller, bekannt vor allem aus seiner Rolle in „Gladiator", gemeinsam mit Michelle Pippan.
600 Gäste und ein Gladiator als Gastgeber
Rund 600 Gäste konnten begrüßt werden, erstmals versammelten sich Cast und Crew gemeinsam in Österreich.
Musikalischer Höhepunkt mit ESC-Bezug
Für Gänsehaut sorgte Polina Kuleshova, die heuer beim Eurovision Songcontest im ESC Village am Rathausplatz auftrat und die Premierengäste mit einem französischen Solo begeisterte. Der Abend startete klassisch mit dem Empfang der Stars auf dem roten Teppich, bevor sich die Menge in den Kinosaal bewegte.
Ein Zug als heimlicher Hauptdarsteller
Im Zentrum des 94-minütigen Action-Thrillers steht Visionär Leo Goldberg, gespielt von Martin Ploderer, der seinen legendären Majestic Imperator verkaufen will – während ein russischer Spionageausschuss eigene Pläne verfolgt. Gedreht wurde großteils direkt im historischen Luxuszug, der damit selbst zur Bühne des internationalen Katz-und-Maus-Spiels wird.
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Kinostart schon in wenigen Tagen
Der rote Teppich war nur die Generalprobe: Ab Donnerstag, 24. September, rollt „The Train" regulär in die österreichischen Kinos – Hollywood Megaplex, Cineplexx und weitere Standorte inklusive.
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