Letztes Bundesasylquartier in Kärnten wird stillgelegt

Derzeit gibt es in Österreich den niedrigsten Stand an Asylwerbern seit 30 Jahren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Asylquartier Ledenitzen, das letzte Bundesasylquartier im Bundesland Kärnten, wird stillgelegt. Das Heim in der Gemeinde Finkenstein (Bezirk Villach-Land) steht bereits leer, bestätigte Thomas Fussenegger von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) am Mittwoch einen aktuellen Bericht des ORF Kärnten.

Begründet wird dieser Schritt mit äußerst geringer Auslastung: "Momentan haben wir in Österreich den niedrigsten Stand an Asylwerbern seit 30 Jahren", so Fussenegger. Das Heim sei lediglich stillgelegt, könne also bei erhöhtem Bedarf wieder in Betrieb genommen werden: "Aber momentan deutet nichts darauf hin, dass sich etwas ändert."

Das Quartier in Ledenitzen ist das letzte vom Bund betriebene in Kärnten. Jene in Ossiach, Klagenfurt und Villach sind bereits jetzt nicht mehr in Verwendung.