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Letztes Bundesasylquartier in Kärnten wird stillgelegt

Asylunterkunft in Finkenstein.
© FPÖ Kärnten
Derzeit gibt es in Österreich den niedrigsten Stand an Asylwerbern seit 30 Jahren.
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Das Asylquartier Ledenitzen, das letzte Bundesasylquartier im Bundesland Kärnten, wird stillgelegt. Das Heim in der Gemeinde Finkenstein (Bezirk Villach-Land) steht bereits leer, bestätigte Thomas Fussenegger von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) am Mittwoch einen aktuellen Bericht des ORF Kärnten.

Begründet wird dieser Schritt mit äußerst geringer Auslastung: "Momentan haben wir in Österreich den niedrigsten Stand an Asylwerbern seit 30 Jahren", so Fussenegger. Das Heim sei lediglich stillgelegt, könne also bei erhöhtem Bedarf wieder in Betrieb genommen werden: "Aber momentan deutet nichts darauf hin, dass sich etwas ändert."

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Das Quartier in Ledenitzen ist das letzte vom Bund betriebene in Kärnten. Jene in Ossiach, Klagenfurt und Villach sind bereits jetzt nicht mehr in Verwendung.

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