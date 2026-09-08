Rennradfahrer nach Kollision mit Lkw reanimiert

Ein Rennradfahrer ist Dienstagfrüh in Spittal an der Drau in Kärnten nach einer Kollision mit einem Lkw schwer verletzt worden und musste reanimiert werden.

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Kärnten. Laut Polizei war der 67-Jährige mit dem Rad auf der B100 (Villacher Straße) in Fahrtrichtung Osten unterwegs wie auch eine 24-Jährige mit einem Firmen-Lkw. Auf Höhe einer Tankstelle wollte die Lenkerin mit dem Laster rechts abbiegen und dürfte den Radsportler, der sich auf Höhe der Fahrerkabine befand, übersehen haben.

Der Lastwagen erfasste mit den Doppelachsen auf der rechten Seite den Rennradfahrer. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Ein Ersthelfer reanimierte ihn an der Unfallstelle, bevor er mit dem Notarzthubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen wurde.

Biker streifte Pkw: schwer verletzt

Um die Mittagszeit wurde laut Polizei ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Belgien auf der Loibacher Landesstraße (L133) laut Polizei schwer verletzt, als er in einer Steilkurve von einem Pkw gestreift wurde. Laut Polizei war der Biker gegen 12.30 Uhr vom Grenzübergang Raunjak in Richtung St. Georgen (Gemeinde Feistritz ob Bleiburg, Bezirk Völkermarkt) unterwegs. Das Auto wurde von einem 89-jährigen slowenischen Staatsbürger in die Gegenrichtung gelenkt. Durch die Kollision kam der Motorradfahrer rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei blieb er unter dem Motorrad liegen und wurde schwer verletzt.

Der 67-Jährige wurde von einem Rettungsdienst erstversorgt, dann flog ihn der Notarzthubschrauber C11 ebenfalls in das Klinikum Klagenfurt. Die L133 blieb für die Dauer des Einsatzes gesperrt.