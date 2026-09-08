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Hoher Schaden

15-Jähriger legte aus Langeweile 5 Brände

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Eine Maschinenhalle sowie ein Geräteunterstand brannten komplett nieder.
© FF Übersbach
Zuletzt ging eine Wirtschaftsgebäude in Flammen auf - steirische Ermittler forschten daraufhin einen jungen Serien-Brandstifter aus.
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Stmk. Wie die Polizei berichtet, soll ein 15-Jähriger einheimischer Teenie nicht nur für ein Großfeuer bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Übersbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) verantwortlich sein, sondern auch seit August für vier weitere Brände im Wald sowie bei Holzstapeln gesorgt haben. Als Motiv gab er Langeweile an.

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Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Verletzt wurde durch die Flammen zum Glück niemand, aber der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro, denn bei dem Brand des Wirtschaftsgebäudes am 2. September wurden auch mehrere landwirtschaftliche Geräte vollständig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und einen nahegelegenen Wald konnte von rund 100 Feuerwehrleuten verhindert werden.

Nach den Feuersbrunst wiesen die Spuren und Beweismittel auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Ermittlungen führten dann zum 15-jährigen Schüler aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Bei der Vernehmung gestand er alle fünf Feuerlegungen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Jugendliche auf freiem Fuß angezeigt. Seine Eltern können schon mal den anfangen zu sparen - die Versicherung wird sich sicher bei ihnen schadlos halten.

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