Zeitumstellung: Alle Infos und Termine

Ende Oktober steht die nächste Zeitumstellung an. Viele Menschen fragen sich, ob die Uhren vor- oder zurückgestellt werden.

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Die Zeitumstellung auf die Winterzeit erfolgt in der Nacht von Samstag, 24. Oktober 2026, auf Sonntag, 25. Oktober 2026. Konkret werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.

Die nächste Sommerzeit folgt dann Ende März 2027.

Einfache Tipps zur Zeitumstellung

Ob die Uhr vor- oder zurückgestellt wird, sorgt jedes Jahr für Verwirrung. Dabei helfen einfache Eselsbrücken wie die Gartenmöbel-Methode oder die englische Merkhilfe "Spring forward, Fall back". Im Winter darf man sich jedenfalls über eine Stunde mehr Schlaf freuen.

Praktische Eselsbrücken:

Im Frühling stellt man Stühle vor die Tür, im Herbst räumt man sie zurück.

Im Winter gibt es Winterschlaf – also eine Stunde mehr Schlaf, weil die Uhren zurückgedreht werden.

Im Winter rutschen die Temperaturen in den Minus-Bereich (zurück), im Sommer in den Plus-Bereich (vor).

Auf Englisch sagt man passend dazu "Spring forward, Fall back" (Im Frühling nach vorne, und im Herbst wieder zurück)

Zukunft der Zeitumstellung offen

Eigentlich sollte die Zeitumstellung in der Europäischen Union längst Geschichte sein, nachdem sich das Europäische Parlament bereits 2019 dafür aussprach. Bis heute konnten sich die Mitgliedstaaten jedoch nicht einigen, ob dauerhaft Sommerzeit oder Normalzeit gelten soll. Deshalb wird die Uhr auch 2026 zweimal im Jahr umgestellt.