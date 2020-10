Geiselnahme im Gefängnis - Täter erschossen, Geiseln befreit

Ein Häftling hat eine Gefängnis-Angestellte in seine Gewalt gebracht - die Geisel konnte unverletzt befreit werden.

Großalarm in der Justizvollzugsanstalt Münster in Nordrhein-Westfalen. Ein Häftling (40) hat eine Angestellte in seine Gewalt gebracht. Er soll eine Schließerin in seiner Zelle mit einer Rasierklinge bedroht und einen Hubschrauber gefordert haben, der ihn aus der JVA ausfliegen sollte.

Wie die BILD berichtet, wurde der Geiselnehmer bei der Befreiung der Geisel getötet. Es soll sich um einen Mann handeln, der eine viermonatige Haftstrafe wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte absaß und im November entlassen worden wäre.