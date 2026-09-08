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3 Festnahmen

3 Diebinnen spähten Opfer in Banken aus

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Bankkredite: Zinsen liegen weit auseinander
© TZ ÖSTERREICH
Die drei verdächtigen Bulgarinnen begingen mindestens 15 Delikte und wurden in einem Bankfoyer efestgenommen.
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Wien. Der

Polizei gelang die Festnahme von drei Frauen gelungen, die seit geraumer Monaten in Wien für Bankanschlussdiebstähle verantwortlich sein sollen. Die Verdächtigen (31, 52- und 56)  beobachteten vor allem weibliche Opfer in Geldinstituten bei der Behebung größerer Geldbeträge. Danach verfolgten sie die Frauen und bestahlen sie. Am Montagnachmittag wurde das Trio in einer Bank in Floridsdorf festgenommen.

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Im Visier hatten Beamte des Landeskriminalamts das Trio schon seit längerem.  Am Montag schnappte die Observations-Falle in einer Bankfiliale in der Brigittenau zu, nachdem sie davor versucht hatten, in  in einer Bäckerei am Franz-Jonas-Platz einen Taschendiebstahl zu begehen.

Weitere Ermittlungen sind im Gange. Die Tatverdächtigen befanden sich am Mittwoch noch bei der Polizei.

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