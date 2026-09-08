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Daheim infiziert

Tödlicher Keim: Seniorin stirbt an Legionellen

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Legionellen-Infektionen in Österreich auf dem Vormarsch.
© Public Domain
Eine 82-Jährige dürfte sich in Einrichtung für betreutes Wohnen infiziert haben - und starb an den Folgen der Infektion.
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. Nach dem massiven nach wie vor unerklärlichen Ausbruch von Legionellen im Großraum Linz - 32 Menschen erkrankten, drei von starben - gibt es nun auch in Niederösterreich ein Todesopfer zu beklagen: Eine 82-Jährige, die in der Vorwoche wegen einer Legionellen-Erkrankung im Spital Amstetten behandelt worden war (oe24 berichtete) ist verstorben.

Die Frau lebte in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Wasserproben werden derzeit im Labor untersucht. Die Behörde geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sich die Seniorin in ihrer Wohnung infiziert hat. Es gebe keine weiteren Fälle im Bezirk.

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In den vergangenen Wochen hatte es einen Legionellenausbruch im Großraum Linz gegeben. Bisher erkrankten 32 Personen, drei von ihnen starben. Österreichweit wurden im Vorjahr laut Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 419 Fälle gemeldet.

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