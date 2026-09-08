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Alko-Täter

Ehepaar überrascht Einbrecher am Klo

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Einbrecher kam über Toilettenfenster zum Innenhof.
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Einen völlig betrunkenen Eindringling ertappten zwei Wiener  auf der Toilette ihrer Wohnung.
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Wien. Unliebsame wie völlig skurrile Begegnung mit einem Einbrecher machte Montagabend um 20.40 Uhr ein Wiener Ehepaar, das in einer Erdgeschoßwohnung in der Radetzkystraße lebt: Plötzlich war ein lautes Geräusch aus der Toilette zu hören - doch sie hatten keinen Gast oder eine sonstige Erklärung, warum es am Klo rund ging.

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Als das Ehepaar - sie 58, er 53 - Nachschau hielt, stand ihnen ein unbekannten Mann in dem Raum gegenüber, der sich offenbar über das Toilettenfenster Zugang verschafft hatte. Gemeinsam hielten sie den Einbrecher fest, bis die alarmierte Polizei eintraf.

Der 39-jährige Verdächtige, der auch durch seien  Erscheinung schnell der Obdachlosenszene zuzurechnen ist, machte auf die Polizisten einen durch Alkohol schwer beeinträchtigen Eindruck. Ein Alkovortest ergab bei dem Beschuldigten 2,2 Promille, noch in der Früh war er in polizeilicher Anhaltung nicht einvernahmefähig.

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