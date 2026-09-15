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Lückenschluss

Grobtrasse für 380-kV-Leitung von Kärnten nach Tirol präsentiert

Stromleitung Symbolbild
© Getty Images
193 Kilometer lange Grobtrassen-Planung liegt vor, im nächsten Schritt geht es die Festlegung der Masten-Standorte.
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Die Austrian Power Grid (APG) hat zum geplanten Lückenschluss der 380-kV-Leitung zwischen Lienz in Osttirol und Obersielach in Kärnten am Dienstag die Planungstrasse veröffentlicht. Das ist die 70 Meter breite, 193 Kilometer lange Trasse, die auf Grundlage der Grobtrasse nach Gesprächen mit Gemeinden und Anrainern erstellt wurde. Ein Viertel der Planungstrasse verläuft außerhalb der ursprünglichen Grobtrasse. Die Feintrasse soll im Spätherbst präsentiert werden.

"Die Anpassungen sind das Ergebnis des umfassenden Dialogs mit den Gemeinden und Grundeigentümer:innen sowie der kontinuierlichen fachlichen Prüfung. Sofern es technisch, topografisch und ökologisch machbar war, sind wir auf die Anregungen und Wünsche der Gemeinden und Bürger:innen eingegangen", so APG-Projektleiter Wolfgang Hafner in der Aussendung.

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Die weiteren Planungen konzentrieren sich nun auf die Festlegung der Mastenstandorte sowie der Zufahrtsstraßen, außerdem finden geologische und ökologische Detailuntersuchungen statt. In der Zukunft liegen noch Genehmigungsverfahren inklusive Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und die Bauphase. Die neuen Leitungen sollen spätestens im Jahr 2035 in Betrieb gehen.

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