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Torres-Comeback

Fußball-Legende El Niño schlägt wieder zu

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Fernando Torres kann es offenbar noch immer: Der ehemalige Atlético-Star zeigt bei einem Formel-1-Event in Madrid, dass sein Kampfgeist längst nicht verschwunden ist.
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Als Ehrengast beim Formel-1-Rennen in der spanischen Hauptstadt nahm sich der 42-Jährige einer besonderen Herausforderung an: einem Boxautomaten.

Der erste Versuch reicht noch nicht für den Highscore. Doch Torres lässt sich davon nicht beeindrucken. Statt die Sache abzuhaken, nimmt er erneut Anlauf – und schlägt ein zweites Mal zu.

Diesmal sitzt der Treffer: Torres knackt den bisherigen Rekord des Automaten.

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Der "El Niño" kann es noch

Torres beendete seine aktive Fußballkarriere bereits 2019. Seinen Spitznamen "El Niño" hat der Weltmeister von 2010 trotzdem nicht vergessen lassen, was ihn einst auf dem Fußballplatz auszeichnete.

Das Video vom Boxautomaten zeigt: Auch mit 42 Jahren steckt offenbar noch ordentlich Kraft in dem ehemaligen Stürmer.

Seinen Killerinstinkt hat Torres jedenfalls nicht verloren – zumindest nicht, wenn es darum geht, einen Rekord zu knacken.

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