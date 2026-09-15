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Hollywood-Gala

Tom Cruise bringt William & Kate zurück auf den Red Carpet

Prinz William, Prizessin Kate und Tom Cruise
© Samir Hussein/WireImage
Prinz William und Prinzessin Kate kehren ins Rampenlicht der Filmwelt zurück und besuchen die Weltpremiere von Tom Cruises neuem Blockbuster "Digger".
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Am Dienstag, 22. September, findet im traditionsreichen Kino Odeon Luxe am Londoner Leicester Square die Gala-Premiere des Films "Digger" statt. Ausgerichtet von Warner Bros. Pictures und der Organisation Film and TV Charity dient der Abend der Unterstützung der britischen Wohltätigkeitsorganisation.

Prinz William, Prizessin Kate und Tom Cruise
Prinz William, Prizessin Kate und Tom Cruise © Dave Benett/WireImage

Treffen mit hochkarätigen Stars

Bevor das royale Paar den roten Teppich betritt, wird es laut dem Magazin "People" von Vertreterinnen und Vertretern der Organisation empfangen. Anschließend treffen Prinz William (44) und Catherine (44) persönlich mit den Stares des Abends zusammen. Neben Hauptdarsteller Tom Cruise (64) und Regisseur Alejandro G. Iñárritu (63) gehören auch Sandra Hüller (48), John Goodman (74), Michael Stuhlbarg (58), Jesse Plemons (38), Riz Ahmed (43) und Emma D'Arcy (34) zum Ensemble.

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Tradition der Royal Film Performance

König Charles III. bei "Gladiator 2"-Premiere
König Charles III. bei "Gladiator 2"-Premiere © Alan Chapman/Dave Benett/WireImage

Die Veranstaltung markiert zugleich die 73. Ausgabe der Royal Film Performance in der Geschichte der Einrichtung. Diese Tradition knüpft an das Event aus dem November 2024 an, als Schirmherr König Charles (77) der Vorführung von Ridley Scotts "Gladiator II" beiwohnte. William fungiert zwar nicht als Schirmherr der ausrichtenden Organisation, setzt sich jedoch als Präsident der British Academy of Film and Television Arts für die Branche ein.

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