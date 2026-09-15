Neues Gemälde
Mausi Lugner fährt jetzt auf Amy Winehouse ab
Der heimische Pop-Art-Künstler Martin Sonnleitner hat ein neues Werk geschaffen. Er zeichnet für ein Porträt von Amy Winehouse in Öl auf Leinwand verantwortlich, das nun an einem prominenten Ort in Italien zu sehen ist. Keine geringere als Christina Lugner sicherte sich das Werk des Austro-Künstlers und schmückte damit die letzte freie Stelle an der Wand ihres Penthouses in Lignano.
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Prominenter Platz für Amy Winehouse
Angesichts der Konkurrenz um die freie Fläche reagierte Mausi gewohnt humorvoll. "Bei dem letzten freien Fleckerl muss man schnell sein – sonst wäre es am Ende noch an einen anderen Promi gegangen", so Lugner lachend. Somit hat nicht nur Sonnleitner einen Platz am Meer sondern auch Amy Winehouse, die Lugner schon zu Lebzeiten verehrte. "Ich war immer ein großer Amy-Fan und liebe ihre Songs", so Mausi im oe24-Talk. Mit dem Ölgemälde hat Winehouse bei Mausi Lugner nun dauerhaft einen Platz am Meer gefunden.
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