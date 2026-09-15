Mausi Lugner fährt jetzt auf Amy Winehouse ab

Der österreichische Pop-Art-Künstler Martin Sonnleitner setzt Amy Winehouse in Italien in Szene und sichert sich damit bei Mausi Lugner das letzte freie Fleckerl an der Wand.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der heimische Pop-Art-Künstler Martin Sonnleitner hat ein neues Werk geschaffen. Er zeichnet für ein Porträt von Amy Winehouse in Öl auf Leinwand verantwortlich, das nun an einem prominenten Ort in Italien zu sehen ist. Keine geringere als Christina Lugner sicherte sich das Werk des Austro-Künstlers und schmückte damit die letzte freie Stelle an der Wand ihres Penthouses in Lignano.

Martin Sonnleitner und Christina Lugner vor Amy Winehouse-Bild © Privat

Prominenter Platz für Amy Winehouse

Angesichts der Konkurrenz um die freie Fläche reagierte Mausi gewohnt humorvoll. "Bei dem letzten freien Fleckerl muss man schnell sein – sonst wäre es am Ende noch an einen anderen Promi gegangen", so Lugner lachend. Somit hat nicht nur Sonnleitner einen Platz am Meer sondern auch Amy Winehouse, die Lugner schon zu Lebzeiten verehrte. "Ich war immer ein großer Amy-Fan und liebe ihre Songs", so Mausi im oe24-Talk. Mit dem Ölgemälde hat Winehouse bei Mausi Lugner nun dauerhaft einen Platz am Meer gefunden.