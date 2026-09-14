Papermoon-Straub-Tod: Das ist die berührende Parte

Die Familie des Papermoon-Musikers Christof Straub hat seinen überraschenden Tod wenige Tage nach seinem 57. Geburtstag mit einem persönlichen Partezettel bestätigt.

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Der Künstler und Papermoon-Gründer Christof Straub verstarb am vergangenen Mittwoch, 9. September 2026. Erst am 27. August hatte der Songschreiber seinen 57. Geburtstag gefeiert.

Tiefer Schock

In dem Partezettel drückt die Familie ihren tiefen Schock über den plötzlichen Verlust aus. Um den Musiker trauern seine Kinder Zoë, Aimée und Zenon mit Roumina, Enkel Victor, seine Eltern Ilse und Richard, Schwester Isabella, Neffe Tobias sowie Lebensgefährtin Karin Hoffmann. Die Angehörigen heben hervor, dass seine Kunst das Leben vieler Tausender Menschen berührt und ihnen Freude geschenkt habe.

Verbindung mit Tochter Zoë

Christof Straub verband eine enge künstlerische Zusammenarbeit mit seiner Tochter Zoë, deren Karriere er über viele Jahre begleitete und mit der er Songs schrieb. Er stand ihr auch bei ihrer Teilnahme am Eurovision Song Contest zur Seite. Die Familie trat in der jüngeren Vergangenheit mehrfach gemeinsam auf.

Christof Straub © Facebook

Im Mai besuchten Vater und Tochter einen Empfang im Rahmen des Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Am 10. August zeigte sich Straub mit Zoë und seinen Eltern bei der Summerstage in Wien.

Bei diesem Termin wurde das Projekt "EPOS - Die Rockoper der Nibelungen" für das Musikfestival Steyr 2027 präsentiert.

Bleibende Erinnerungen

In der von den engsten Verwandten verfassten Parte betont die Familie den fortbestehenden Einfluss des Künstlers. Seine Angehörigen machten deutlich, dass der Musiker in ihrer Erinnerung weiterleben wird und seine Musik die Hinterbliebenen auch in Zukunft begleiten soll.