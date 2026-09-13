Gabalier: Chart-Absturz! Von 2 auf 44

Schlagerstar Andreas Gabalier schlittert in in ein historisches Chart-Debakel. Sein brandneues Album "Handwerk - 10 Jahre Unplugged" stürzte in den Ö3 Austria Top 40 Longplay-Charts innerhalb von nur einer Woche von Platz zwei auf Platz 44 ab.

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Damit hat der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller nicht gerechnet. In der aktuellen Chartwoche (vom 4. September bis 10. September 2026) weisen die offiziellen Erhebungen für Andreas Gabalier ein verheerendes Ergebnis auf. Erst in der Vorwoche feierte der Steirer mit seinem Jubiläumsalbum "Handwerk - 10 Jahre Unplugged" einen vielumjubelten Neueinstieg direkt auf dem sensationellen zweiten Platz und schrammte damit nur knapp an der Spitze vorbei.

Doch die Freude im Lager des Musikers hielt nur kurz. In seiner erst zweiten Chartwoche stürzte das Werk um sage und schreibe 42 Plätze nach unten und landete auf dem enttäuschenden Platz 44.

Das verflixte zweite Chart-Wochenende

Der spektakuläre Absturz zeigt ein Problem, mit dem viele etablierte Künstler heutzutage zu kämpfen haben. Die treue Fangemeinde stürzt sich am ersten Veröffentlichungstag sofort auf die physischen Tonträger wie CDs und limitierte Fanboxen, was den Neueinstieg massiv in die Höhe treibt. Doch ist der erste Hype verflogen und haben die treuesten Anhänger ihre Alben erst einmal im Regal stehen, brechen die Verkäufe in der darauffolgenden Woche oft dramatisch ein.

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Da das Album auf dem traditionellen Label Stall Records erschien und über den physischen Vertrieb von Open GmbH sowie digital über The Orchard vermarktet wird, hatte man sich im Vorfeld deutlich stabilere Zahlen erhofft. Gerade im Streaming-Zeitalter fällt es traditionellen Künstlern schwer, sich über mehrere Wochen in den Spitzenrängen der Longplay-Charts zu halten.

Wie geht es weiter für den Volks-Rock'n'Roller?

Trotz des herben Rückschlags in den offiziellen Ö3 Austria Top 40 Longplay-Charts bleibt der Live-Erfolg von Andreas Gabalier unumstritten. Seine Konzerte in Österreich und im gesamten deutschsprachigen Raum ziehen nach wie vor Zehntausende Fans an, die seine energiegeladenen Auftritte live miterleben wollen.

Doch dieses Chart-Ergebnis ist ein deutlicher Warnschuss und zeigt, dass das klassische Album-Format auch für die ganz großen Namen der heimischen Musikbranche kein Selbstläufer mehr ist. Ob sich das Unplugged-Album in den kommenden Wochen wieder fangen kann oder komplett aus den Top 75 rutscht, bleibt eine der spannendsten Fragen für die heimische Musikszene.