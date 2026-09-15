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Königin Mette-Marit: Ihre Beliebtheit ist am Tiefpunkt

König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit
© Getty Images
Nach dem Thronwechsel kämpft Norwegens neue Königin Mette-Marit mit extrem niedrigen Beliebtheitswerten. Ihre Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra begeistert hingegen das Volk.
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Nach dem Tod von König Harald (†89) bestieg König Haakon (53) den Thron. An seiner Seite wurde Mette-Marit offiziell zur Königin von Norwegen. Eine Umfrage des Instituts im Auftrag von "TV 2" unter 985 Befragten offenbart nun jedoch ein geringes Vertrauen der Bevölkerung in die neue Monarchin. Nur noch 35 Prozent stehen hinter ihr, während fast zwei Drittel das Vertrauen verloren haben.

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Große Beliebtheit für Ingrid Alexandra

Im Gegensatz dazu steht Prinzessin Ingrid Alexandra (22), in die 73 Prozent der Befragten "großes oder ziemlich großes Vertrauen" haben. Datenanalyst Terje Sorensen bezeichnet diese Zahlen als "bemerkenswert" und betont: "Sie ist schlichtweg extrem beliebt." Die Kronprinzessin sammelte durch ihren Militärdienst sowie nahbare Auftritte Sympathiepunkte. So umarmte sie etwa bei der Fußballweltmeisterschaft Norwegens Star-Stürmer Erling Haaland (26) nach einem Spiel kumpelhaft in der Kabine.

Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus
Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus © WireImage

Schwere Belastungen für die Königin

Für Mette-Marit wiegen mehrere Faktoren schwer. Neben ihrer unheilbaren Lungenkrankheit belasten der Epstein-Skandal mit enthülltem E-Mail-Verkehr sowie ihr Sohn Marius (29), der als verurteilter Vergewaltiger vor der Welt steht, ihr Ansehen. Zudem zweifeln viele wegen ihrer Gesundheit an ihrer Eignung für die Aufgaben der Königin.

Marius Borg Høiby
Marius Borg Høiby © Getty Images

Hoffnung auf eine zweite Chance

Experte Schulsrud-Hansen sieht dennoch Möglichkeiten für eine Wende und erklärt: "Die Königin kann mit der Zeit Vertrauen und Popularität aufbauen, aber das wird natürlich durch die aktuelle Gesundheitslage erschwert." Ob der Wandel gelingt, bleibt vorerst offen.

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