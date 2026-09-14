Harry: Erste Verwandte wendet sich gegen ihn und Meg

Lady Amelia Windsor hat die Termine für ihre anstehende Hochzeit verschickt und dabei Prinz William eingeladen, während Prinz Harry keine Einladung erhielt.

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Die 31-jährige Enkelin des Herzogs von Kent, Lady Amelia Windsor, steht an 45. Stelle der britischen Thronfolge und verlobte sich mit dem Immobilienentwickler Ollie Lewis. Für die im kommenden Mai geplante Trauung in London wurden die ersten Benachrichtigungen verschickt.

Harry und Meg nicht dabei

Diese gingen an Prinz William und Prinzessin Kate, während Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht berücksichtigt wurden. Ein Aufeinandertreffen der beiden zerstrittenen Brüder bei den Feierlichkeiten wird dadurch vermieden.

Gründe für die Gästeliste

Quellen aus dem Umfeld geben an, dass die Gästeliste bereits vor der Nachricht über die Rückkehr von Harry und Meghan nach Großbritannien feststand. Die Entscheidung basiert auf verschiedenen Faktoren:

Lady Amelia Windsor © Alan Chapman/Dave Benett/Getty I

Fehlende enge persönliche Beziehung zwischen der Braut und den Sussexes. Nichteinladung von Lady Amelia Windsor zur Hochzeit von Harry und Meghan im Jahr 2018. Der Wunsch nach einem harmonischen Fest ohne Spannungen zwischen den königlichen Brüdern.

Details zur anstehenden Hochzeit

Das Model, das bereits für Marken wie Chanel sowie Dolce & Gabbana arbeitete, schloss für die Bilder der Trauung eine exklusive Vereinbarung mit dem Magazin "Hello!". Es wäre die erste Begegnung zwischen Prinz William und Prinz Harry seit der Krönung ihres Vaters im Mai 2023 gewesen.