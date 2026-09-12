Oprah kennt Wahrheit
Harry & Meghan: Abschied gibt Rätsel auf
USA/England. Der plötzliche Abschied von Prinz Harry und Meghan aus ihrer Villa in Montecito gibt Rätsel auf. Während die Gründe offiziell unklar bleiben, bringt sich ein prominenter Nachbar ins Gespräch. Der frühere Beach-Boys-Sänger Bruce Johnston (84), der in der Nähe wohnt, zeigt sich überrascht von dem schnellen Schritt zurück nach Großbritannien.
Nur Oprah weiß Bescheid
Johnston vermutet laut britischen Medien, dass Harry den Kontakt zu seiner Familie in Großbritannien suchen möchte, nachdem sein Vater gesundheitlich angeschlagen ist und Prinz William eines Tages König wird. Zudem behauptet Johnston, dass das Paar früher ständig auf dem nahegelegenen Anwesen von Oprah Winfrey zu Gast war. Er selbst will die Sussexes in vier Jahren Nachbarschaft nur ein einziges Mal in einem Auto gesehen haben.
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Schule als Auslöser
Auslöser für den schnellen Auszug soll ein Schulplatz für den siebenjährigen Archie in einer britischen Schule in den Cotswolds gewesen sein. Auch die fünfjährige Lilibet besucht demnach dieselbe Schule. Eine Nachbarin, Penny Bianchi, erklärte, dass die kalifornische Schule nicht mit dem plötzlichen Abgang gerechnet habe. Sobald die Zusage da war, seien sie fast über Nacht verschwunden. Quellen betonten, dass die Schule aus Sicherheitsgründen absichtlich nicht vorab informiert wurde.
Millionen-Anwesen vor Verkauf
Der Auszug hat zudem Spekulationen über einen Verkauf der rund elf Millionen Pfund (umgerechnet etwa 12,8 Mio. Euro) teuren Villa angetrieben. Immobilienmakler David Encell schätzt, dass das Anwesen bis zu 30 Millionen Pfund (umgerechnet etwa 35 Mio. Euro) einbringen könnte, während die monatlichen Unterhaltskosten bei rund 30.000 Pfund (etwa 35.000 Euro) liegen. Bereits jetzt sollen wohlhabende Kaufinteressenten anfragen, von denen einige sogar einen Abriss des Hauses in Betracht ziehen.
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