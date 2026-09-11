Ex-Freundin von König Charles gestorben

Davina Sheffield, die frühere Partnerin von König Charles, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Die einstige Weggefährtin hinterlässt drei Söhne.

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England. Davina Sheffield, die Enkelin des Unternehmers Lord McGowan (Anm. er führte die "Imperial Chemical Industries" ein britisches Industrie- und Chemieunternehmen), verstarb im Kreis ihrer drei Söhne Tom, Billy und Henry. Eine Gedenkfeier ist im November in der Nähe ihres Zuhauses in den Cotswolds geplant, wie britische Medien berichten. In den 1960er- und 70er-Jahren zählte sie zu den engen Weggefährtinnen des damaligen britischen Thronfolgers Charles.

Davina Sheffield trägt eine Reitkappe und besucht das Vielseitigkeitsreiten der Cotswold Hunt in den Cotswolds, Gloucestershire, England, 21. Oktober 1979. Davina ist eine ehemalige Freundin von Prinz Charles. © Getty Images

Einstige Liebe zu Charles

Die Beziehung der beiden begann im Jahr 1976. Charles nahm Davina Sheffield bald darauf mit nach Balmoral, wo sie die Queen Mum kennenlernte. Das Paar wurde häufig in einem offenen Aston Martin DB5 Volante gesehen und besuchte gemeinsam gesellschaftliche Veranstaltungen sowie eine Hochzeit. Zudem wurde sie an der Seite von Queen Elizabeth II und Prince Philip bei einer Reitsportveranstaltung abgebildet.

Beziehung fand abruptes Ende

Eine Quelle beschrieb Charles damals so, dass er die von ihm gesuchte Seelenverwandte gefunden habe. Obwohl sie die Zustimmung der Königsfamilie gewonnen hatte, ging die Beziehung in die Brüche, nachdem bekannt wurde, dass Davina zuvor mit einem anderen Partner zusammengelebt hatte. Die Trennung soll den heutigen König damals schwer getroffen haben.