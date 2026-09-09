Vom Airport abgeholt
Europäische Royals im Reisebus zur Trauerfeier
Oslo. Für das Staatsbegräbnis des norwegischen Königs Harald V. am Mittwoch sind zahlreiche europäische Royals nach Oslo gereist - und haben sich in einem für ihren Prunk bekannte Königsfamilien ungewöhnlichen Setting wiedergefunden. Nach ihrer Ankunft wurden die Royals, darunter der belgische König Philippe und Königin Mathilde sowie der schwedische König Carl Gustaf und Königin Silvia, in einem Reisebus vom Flughafen der norwegischen Hauptstadt abgeholt.
Zahlreiche Monarchen und andere Mitglieder der europäischen Königshäuser sowie Staatsoberhäupter reisten nach Norwegen, um dem beim Volk außerordentlich beliebten König, der am 28. August nach einer Infektion im Krankenhaus starb, die letzte Ehre zu erweisen. Unter den neugierigen Augen vieler Zaungäste wurden viele der Ehrengäste im Grand Hotel in der Osloer Innenstadt einquartiert. Erwartet wird auch der britische Prinz William (44), der von Prinzessin Anne (76), der Schwester von König Charles III. (77), begleitet wird.
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Gäste aus aller Welt
Vor der Trauerfeier für den norwegischen König Harald V. haben sich am Mittwoch in Oslo trauernde Menschen an den Absperrungen versammelt. Vom Königspalast in der Hauptstadt startete um 12.00 Uhr der Trauerzug. Gäste aus aller Welt wie der britische Thronfolger Prinz William, das spanische Königspaar, der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie zahlreiche Staats- und Regierungschefs kamen nach Oslo.
Landesweite Schweigeminute
In dem Trauerzug soll Haralds Sarg vom Königspalast in der Osloer Innenstadt zu der 1,2 Kilometer entfernten Domkirche gebracht werden. Dort beginnt um 13.00 Uhr der Trauergottesdienst mit einer landesweiten Schweigeminute.
Die norwegische Königsfamilie mit dem neuen König Haakon VIII. sowie Mitglieder ausländischer Königshäuser und andere Würdenträger werden sich zu Fuß an dem Trauerzug beteiligen.
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