Europäische Royals im Reisebus zur Trauerfeier

Die Monarchen wurden mit einem Reisebus vom Flughafen abgeholt.

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Oslo. Für das Staatsbegräbnis des norwegischen Königs Harald V. am Mittwoch sind zahlreiche europäische Royals nach Oslo gereist - und haben sich in einem für ihren Prunk bekannte Königsfamilien ungewöhnlichen Setting wiedergefunden. Nach ihrer Ankunft wurden die Royals, darunter der belgische König Philippe und Königin Mathilde sowie der schwedische König Carl Gustaf und Königin Silvia, in einem Reisebus vom Flughafen der norwegischen Hauptstadt abgeholt.

König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia sitzen in einem Bus am Flughafen Oslo. © EPA

Zahlreiche Monarchen und andere Mitglieder der europäischen Königshäuser sowie Staatsoberhäupter reisten nach Norwegen, um dem beim Volk außerordentlich beliebten König, der am 28. August nach einer Infektion im Krankenhaus starb, die letzte Ehre zu erweisen. Unter den neugierigen Augen vieler Zaungäste wurden viele der Ehrengäste im Grand Hotel in der Osloer Innenstadt einquartiert. Erwartet wird auch der britische Prinz William (44), der von Prinzessin Anne (76), der Schwester von König Charles III. (77), begleitet wird.

Gäste aus aller Welt

Vor der Trauerfeier für den norwegischen König Harald V. haben sich am Mittwoch in Oslo trauernde Menschen an den Absperrungen versammelt. Vom Königspalast in der Hauptstadt startete um 12.00 Uhr der Trauerzug. Gäste aus aller Welt wie der britische Thronfolger Prinz William, das spanische Königspaar, der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie zahlreiche Staats- und Regierungschefs kamen nach Oslo.

Menschen aus der Bevölkerung versammelten sich heute vor der Beisetzung von König Harald V. von Norwegen in Oslo, Norwegen. Der am 21. Februar 1937 geborene König Harald V. regierte von 1991 bis zu seinem Tod am 28. August 2026. Er vertrat Norwegen bei drei Olympischen Spielen im Segeln und heiratete 1968 Sonja Haraldsen, womit er mit der königlichen Tradition brach, eine Bürgerliche zu heiraten. Das Paar bekam zwei Kinder; die Nachfolge trat sein Sohn als König Haakon VIII. von Norwegen an. © Getty Images

Landesweite Schweigeminute

In dem Trauerzug soll Haralds Sarg vom Königspalast in der Osloer Innenstadt zu der 1,2 Kilometer entfernten Domkirche gebracht werden. Dort beginnt um 13.00 Uhr der Trauergottesdienst mit einer landesweiten Schweigeminute.

Norwegische Marinesoldaten stehen bei der Trauerzeremonie für König Harald V. in Oslo in Reih und Glied. © EPA

Die norwegische Königsfamilie mit dem neuen König Haakon VIII. sowie Mitglieder ausländischer Königshäuser und andere Würdenträger werden sich zu Fuß an dem Trauerzug beteiligen.