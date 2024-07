Rache: Tschetschene (41) stach Rivalen in Wien nieder

Aus Rache, weil der Ex-Freund seiner neue Flamme die Frau leicht verletzt hatte, ging eine Tschetschene mit dem Messer auf einen Türken los.

Wien. Los gingen die blutigen Troubles in der Nacht auf Sonntag, als ein 53-Jähriger Türke in Penzing plötzlich an der Adresse seiner Ex-Freundin auftauchte. Schon im Stiegenhaus schrie alles aus dem Schlaf, in der Wohnung seiner Verflossenen (35) wurde er dann handgreiflich, lief dann aber davon.

Unterdessen war der neue Freund der Österreicherin, ein 41-fähriger Tschetschene - wohl alarmiert von seiner leicht verletzten Freundin - vor Ort aufgetaucht und empfing den Widersacher am Gehsteig vor dem Haus mit einem gezückten Messer, stach zu und flüchtete.

Im Zuge der Sofortfahndung konnte der Messerstecher an seiner Wohnadresse eruiert und festgenommen werden. Das 53-jährige schwer verletzte Rivale wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.