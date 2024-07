Wegen 50 Cent - Taxlerin Zahn ausgeschlagen

Extrem überreagiert hat eine 20-jährige Wienerin, weil ihr eine Bolt-Fahrerin nicht genau auf den Cent herausgeben konnte - und boxte der Taxlerin mehrmals ins Gesicht.

Wien. Eskaliert ist die Situation genau wegen 50 Cent, die die aus der Ukraine stammende Bolt-Fahrerin nicht herausgeben konnte. Noch im Auto kam es deshalb am Samstag um 21 Uhr in der Koblicekgasse in Simmering zu einem wüsten Streit, weil der 20-Jährige einheimische Fahrgast das - und möglicherweise auch die Herkunft der Fahrerin - so gar nicht einsehen wollte.

Ermittlungen gegen Frau auf freiem Fuß

Völlig außer sich boxte die junge Wienerin der Fahrerin mehrmals ins Gesicht und verletzte ihr Opfer an der Stirn, an den Augenbrauen und schlug ihr obendrein ein Stück eines Eckzahns aus. Danach versuchte die 20-Jährige unter weiter wildem Gezeter mit dem gesamten Fuhrlohn, den sie nun nicht mehr bereits war zu bezahlen, das Weite zu suchen.

Zeuge hatten indes bereits die Polizei alarmiert, die umgehend vor Ort kam, um die Taxi-Ausknockerin vorläufig festzunehmen. Gegen die 20-Jährige wird auf freiem Fuß wegen wegen Körperverletzung und Raub ermittelt.