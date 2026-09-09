Harry & Meg toben, stellen sich gegen König Charles

Nach einer überraschenden Entscheidung von König Charles herrscht zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan heftiger Streit mit dem Palast.

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Am Montag veröffentlichte der Buckingham Palace im Namen des Königs einen offiziellen Brief, der für heftige Diskussionen sorgt.

Deutliche Klarstellung

Darin wird klargestellt, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan bei Aufenthalten im Land nicht mehr wie arbeitende Royals behandelt werden sollen. Gestern ließen Vertreter des Paares jedoch verlauten, dass sie mit dieser Einstufung absolut nicht einverstanden sind und stattdessen den Begriff "öffentliche Personen" bevorzugen.

King Charles © WireImage.com/Getty

Streit um den Status

Für Herzogin Meghan ist diese Vorgehensweise ein klarer Affront. Das Paar möchte weiterhin als Teil der königlichen Familie anerkannt werden, auch wenn sie keine öffentlichen Gelder mehr erhalten. Der Palast lehnte eine Stellungnahme ab und verwies auf den Inhalt des Schreibens.

Der genaue Zeitplan

Besonders der Ablauf am Montag sorgt im Lager der Sussexes für großen Ärger:

Um 13:59 Uhr wurde der Inhalt des Schreibens an das Team übermittelt.

Um 14:19 Uhr antwortete das Lager des Paares mit der Bitte um Klärung.

Um 15:11 Uhr erhielten sie die Bestätigung der Veröffentlichung, da Prinz Harry vorab nicht rechtzeitig erreicht werden konnte.

Sorge um Sicherheit

Die Berater von Prinz Harry vermuten hinter dem Schreiben zudem eine strategische Absicht, um eine anstehende Sicherheitsentscheidung zu beeinflussen. Der Palast wies diese Behauptungen jedoch zurück und betonte, dass der Schritt rein der Klarheit dienen solle. Auch für Herzogin Meghan bleibt die Lage im andauernden Streit um den Schutz kompliziert.