Heute wird König Harald beigesetzt

Ganz Norwegen steht im Zeichen der Trauer und des Abschieds. Der norwegische Palast hat für den heutigen Septembertag ein minutiöses und zutiefst würdevolles Protokoll ausgearbeitet, um dem verstorbenen Monarchen die letzte Ehre zu erweisen.

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Der heutige Tag des Staatsbegräbnisses beginnt für die königliche Familie in aller Stille und fernab der Öffentlichkeit. In den frühen Morgenstunden versammeln sich die engsten Angehörigen in der Schlosskapelle zu einer privaten Andacht. Es ist ein Moment des persönlichen Innehaltens und des gemeinsamen Gebets, bevor die offiziellen Zeremonien des Staatstrauerns beginnen. Für die Familie ist dies der intimste Teil eines ansonsten hochgradig durchgetakteten und im Rampenlicht stehenden Tages.

Im Anschluss an diese private Andacht wird der Sarg von König Harald vorbereitet, um den Palast zu verlassen. Punkt 12 Uhr mittags wird der Leichnam des Monarchen das königliche Schloss in Oslo verlassen. Dies markiert den Beginn des großen, öffentlichen Teils des Staatsbegräbnisses, an dem Zehntausende Menschen in den Straßen der norwegischen Hauptstadt erwartet werden, um ihrem langjährigen Staatsoberhaupt das letzte Geleit zu geben.

Der feierliche Trauerzug durch Oslo

König Harald © Getty Images

Der anschließende Trauerzug führt vom Königsschloss direkt zur Osloer Domkirche. Die Aufstellung dieses historischen Zuges folgt einem strengen, jahrhundertealten Protokoll, das die enge Verbindung der Familie und des Staates widerspiegelt. Direkt hinter dem Sarg reihen sich die engsten Familienmitglieder ein:

Die engste Familie: König Haakon und seine Gemahlin Königin Mette-Marit führen den Zug an.

Die nächste Generation: Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus folgen gemeinsam mit ihrer Tante, Prinzessin Märtha Louise.

Die Witwe: Königin Sonja schließt sich diesem inneren Kreis der tiefen Trauer an.

Dahinter formiert sich ein beeindruckendes Aufgebot an internationalen Gästen. Ausländische Royals, hochrangige Staatsoberhäupter, Ministerpräsidenten sowie Vertreter der norwegischen Staatsbehörden und des Königshauses erweisen dem verstorbenen König in diesem Zug die Ehre. Der Marsch durch die Straßen Oslos wird von einer feierlichen, andächtigen Atmosphäre getragen werden.

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Eine ganze Nation steht um 13 Uhr still

Die große Trauerfeier im Osloer Dom beginnt schließlich um 13 Uhr. Geleitet wird der Gottesdienst vom Präses der Norwegischen Kirche, Olav Fykse Tveit. Unterstützt wird er dabei von der Osloer Bischöfin Sunniva Gylver, dem Domkantor Marcus André Berg und dem renommierten Domchor. Die Musik wird laut offiziellen Angaben des Palastes eine ganz zentrale und tragende Rolle während der Zeremonie einnehmen, um dem Abschied einen würdigen, künstlerischen Rahmen zu verleihen.

Exakt mit dem Beginn der Trauerfeier um 13 Uhr verharrt das gesamte Land in tiefer Ehrfurcht. Drei langsame, schwere Glockenschläge markieren den Beginn einer landesweiten Schweigeminute. In diesem Moment steht ganz Norwegen still – der Verkehr ruht, die Menschen halten in ihren Tätigkeiten inne. Drei weitere Glockenschläge beenden diese Minute des stillen Gedenkens im ganzen Land.

Mette-Marit und Haakon. © EPA/APA

Das Protokoll der Beisetzung in Akershus

Nach dem feierlichen Gottesdienst im Dom wird der Sarg in einem weiteren Trauerzug zur geschichtsträchtigen Schlosskirche von Akershus überführt. Auf dieser historischen Festung findet eine weitere, diesmal wieder private Trauerfeier statt. Neben der königlichen Familie und den geladenen royalen Gästen aus aller Welt nehmen daran auch die höchsten Repräsentanten des norwegischen Staates teil: Der Präsident des Storting (des norwegischen Parlaments), der norwegische Ministerpräsident, der Präsident des Obersten Gerichtshofs und die Staatspräsidenten von Island und Finnland.

Nach dieser Zeremonie in der Schlosskirche folgt ein symbolträchtiger Akt, der den Übergang in eine neue Ära markiert. König Haakon und Königin Mette-Marit werden sich im Innenhof der Festung Akershus der Öffentlichkeit zeigen. In diesem Moment werden die Flaggen, die seit dem Tod des Königs auf Halbmast wehten, bis an die Spitze der Masten gehisst. Ein doppelter königlicher Salut wird abgefeuert, während zeitgleich die Kirchenglocken im ganzen Land eine Stunde lang läuten, um das Leben und Wirken von König Harald gebührend zu feiern.