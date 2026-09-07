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Harald-Begräbnis: Diese Royals sind dabei

SR
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König Harald V. von Norwegen in Uniform mit Orden und Schärpe, stehend mit Gehhilfe.
© APA/AFP/NTB/RODRIGO FREITAS
Zum Staatsbegräbnis des verstorbenen norwegischen Königs Harald werden zahlreiche Vertreter internationaler Königshäuser in Oslo erwartet.
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Wenn der verstorbene Monarch am Mittwoch, 9. September, zu Grabe getragen wird, reisen hochrangige Gäste aus der ganzen Welt an.

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William und Ann dabei

Das britische Königshaus teilt mit, dass König Charles von seinem Sohn Prinz William und Prinzessin Anne vertreten wird. Aus Japan reisen Prinz Fumihito und Prinzessin Kiko an, während das spanische Königshaus durch König Felipe, Königin Letizia und Königin Sofia vertreten ist. Auch das Fürstentum Liechtenstein wird durch Prinz Alois und Prinzessin Sophie vertreten sein. Zudem reisen Großherzog Guillaume, Großherzogin Stéphanie und der im Vorjahr abgedankte Großherzog Henri aus Luxemburg an.

Kopie von Kopie von William
William © Getty Images

Verschobene Pläne und Absagen

Das dänische Königspaar Frederik und Mary änderte für die Beisetzung bestehende Pläne für einen Staatsbesuch in Belgien. Dänische und belgische Royals treffen nun in Oslo aufeinander. Folgende Details wurden bekannt:

  • Teilnahme von König Philippe und Königin Mathilde aus Belgien.
  • Anreise von Kronprinz Christian und Prinzessin Benedikte aus Dänemark.
  • Gesundheitlich bedingte Absage der dänischen Ex-Monarchin Königin Margrethe.
Margrethe Dänemark Königin
Margrethe © Getty Images

Behandlung im Rigshospitalet

Die dänische Königin Margrethe musste ihren Besuch nach einem Unwohlsein am gestrigen Sonntag absagen. Wie die Kommunikationsabteilung des Hofes mitteilte, erfordert eine Blutansammlung im Hüftbereich sowie eine Dehydrierung eine medizintechnische Beobachtung im Rigshospitalet für die kommende Woche.

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