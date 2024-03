Weißes Haus: Keinerlei Anzeichen für Atomwaffeneinsatz Russlands

Der US-Regierung liegen nach den Worten einer Sprecherin keinerlei Anzeichen dafür vor, dass Russland im Ukraine-Krieg Atomwaffen einsetzen will.

Das Weiße Haus habe keine Hinweise dafür, "das Russland sich darauf vorbereitet, in der Ukraine eine Atomwaffe einzusetzen", sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre am Mittwoch vor Journalisten an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One.

In einem Interview hatte der russische Präsident Wladimir Putin zuvor das russische Atomwaffenarsenal gelobt und gewarnt, er sei zu einem Einsatz von Atomwaffen bereit, sollte die russische Souveränität bedroht werden. Damit habe Putin offenbar lediglich "die russische Atomwaffendoktrin wiederholt", kommentierte Jean-Pierre. Davon abgesehen sei die "nukleare Rhetorik" der Regierung in Moskau seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vor zwei Jahren durchgängig "rücksichtslos und unverantwortlich", betonte die Sprecherin des Weißen Hauses.