König Harald: So wird das Begräbnis & DAS ist verboten

Für die Trauerfeier von König Harald am morgigen Mittwoch in Oslo hat die Polizei eine ungewöhnliche Sicherheitsregel erlassen. ORF III überträgt das Begräbnis live.

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Die Polizei in Oslo weist darauf hin, dass Regenschirme in der gesicherten Zone rund um die Beisetzung am Mittwoch, 9. September, nicht gestattet sind. Wer mit einem Schirm an der Sicherheitskontrolle erscheint, darf diesen weder mit auf das Gelände nehmen noch vor Ort abgeben. Die Behörden begründen die Maßnahme mit der Gewährleistung der Sicherheit sowie einem würdevollen Ablauf der Trauerfeier. Da Regenschirme die Arbeit der Einsatzkräfte erschweren könnten, werden Besucher aufgefordert, stattdessen auf regenfeste Kleidung auszuweichen.

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Enormer Ansturm auf die Schlosskapelle

Die Sicherheitsmaßnahmen treffen auf ein riesiges öffentliches Interesse am Abschied von König Harald. Die Situation vor Ort zeichnet sich durch folgende Punkte aus:

Sehr lange Warteschlangen vor der Schlosskapelle in den vergangenen Tagen.

Verlängerung der Öffnungszeiten durch das norwegische Königshaus.

Wartezeiten von teilweise bis zu vier Stunden für die Trauernden.

Die Königsfamilie. © APA

Vorbereitungen auf den Abschied

Trotz der Einschränkungen durch die Sicherheitsvorkehrungen stellt sich die Stadt auf eine hohe Zahl an Besuchern ein. Die Polizei rät allen Trauernden, sich rechtzeitig auf die Vorkehrungen und die Wetterbedingungen einzustellen.

Die Königsfamilie. © EPA

So wird Trauerfeier

Die Trauerfeier im Osloer Dom beginnt am Mittwoch, 9. September, um 13:00 Uhr. Geleitet wird der Gottesdienst vom Präses der Norwegischen Kirche, Olav Fykse Tveit. Neben der Osloer Bischöfin Sunniva Gylver wirken Domkantor Marcus André Berg und der Domchor mit, da der Musik laut Palastmitteilung eine wichtige Rolle zukommt. Pünktlich zum Beginn um 13:00 Uhr markieren drei Glockenschläge den Start sowie das Ende einer landesweiten Schweigeminute. Nach der öffentlichen Zeremonie führt ein Trauerzug den Sarg zur Schlosskirche von Akershus, wo eine private Trauerfeier für Familie, königliche Gäste und Spitzenpolitiker stattfindet.

König Haakon VIII. von Norwegen, Prinzessin Maertha Louise von Norwegen, Königin Sonja von Norwegen und Königin Mette-Marit von Norwegen treffen am 31. August 2026 auf dem Palastplatz ein, um die Menschenmenge zu begrüßen und sich die Blumen und Gaben anzusehen. © APA/AFP/NTB/CORNELIUS POPPE

Hochrangige Gäste bei der Zeremonie

An der privaten Beisetzung in der Festung nehmen neben den Angehörigen auch hochrangige Vertreter der Politik teil. Zu den Anwesenden gehören:

Der Präsident des Storting sowie der Ministerpräsident.

Der Präsident des Obersten Gerichtshofs.

Die Staatspräsidenten von Island und Finnland.

Protokoll nach der privaten Trauerfeier

Im Anschluss an die Zeremonie zeigen sich König Haakon und Königin Mette-Marit auf dem Innenhof der Festung Akershus. Die bislang auf Halbmast wehenden Flaggen werden bis zum höchsten Punkt gehisst und ein doppelter königlicher Salut wird abgefeuert. Zeitgleich läuten im ganzen Land die Kirchenglocken für eine Stunde.

Letzter Weg auch im ORF

ORF III überträgt ab 12.00 Uhr in einer Sondersendung den "Abschied von König Harald V." live. Reiner Reitsamer kommentiert die Übertragung aus dem Studio am Küniglberg und begrüßt dazu Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, Adelsexperten Ansgar Gersmann sowie Historiker Fritz Dittlbacher. Gemeinsam ordnen sie die Ereignisse ein und beleuchten die Bedeutung des Abschieds für Norwegen sowie die historische und gesellschaftliche Rolle des verstorbenen Königs.