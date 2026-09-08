Monaco-Beben: Millionenerbe für Jacques

Die fürstliche Familie aus Monaco hat einen emotionalen und geschichtsträchtigen Besuch in der Provence absolviert. Im Mittelpunkt der feierlichen Zeremonie stand Erbprinz Jacques, dem eine ganz besondere Ehre zuteilwurde.

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Der geschichtsträchtige Ausflug am 5. September heuer führte Fürst Albert II. und Fürstin Charlène gemeinsam mit ihren Zwillingen Gabriella und Jacques nach Les Baux-de-Provence. Bei diesem festlichen Anlass wurden dem jungen Prinzen Jacques feierlich die Schlüssel der Stadt überreicht. Dies ist eine Geste von enormer symbolischer Bedeutung, die auch eine Brücke in die Vergangenheit schlägt. Bereits im Jahr 1982 durfte Fürst Albert dieselbe Auszeichnung im Rahmen der traditionellen Verbundenheit entgegennehmen.

Die enge Verbindung zwischen dem provenzalischen Dorf und dem Fürstenhaus von Monaco ist kein Zufall, sondern reicht weit in die Geschichte zurück. Bereits seit dem 17. Jahrhundert, genauer gesagt seit dem Jahr 1642, trägt der Thronfolger von Monaco traditionell den Titel Marquis des Baux. Bei seiner Geburt im Jahr 2014 ging dieser prestigeträchtige Titel plangemäß auf Erbprinz Jacques über, womit die jahrhundertealte Tradition eine Fortführung fand.

Ein neues Juwel für die fürstliche Familie

Im Zuge der feierlichen Ansprache verkündete Fürst Albert zudem ein ambitioniertes Vorhaben für die Zukunft der Grimaldis in der Region. Die Familie plant den Erwerb des historischen Hauses des "Connétable de Montmorency". Dieses geschichtsträchtige Gebäude gehörte einst dem Oberbefehlshaber der französischen Armee und soll nun in neuem Glanz erstrahlen.

Laut offiziellen Angaben des Palastes auf Instagram soll das Anwesen einer umfassenden Sanierung und Aufwertung unterzogen werden. Die wichtigsten Ziele dieses ehrgeizigen Restaurierungsprojekts umfassen:

Die umfassende Sanierung des historischen Gebäudes im Herzen der Provence. Die Nutzung als repräsentatives Schaufenster für das Netzwerk der historischen Grimaldi-Stätten. Die Erhaltung des kulturellen Erbes für kommende Generationen der Familie und die dauerhafte Festigung der Verbundenheit zwischen Monaco und der Gemeinde

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Das aufwendige Restaurierungsprojekt hat auch eine ganz persönliche Dimension für die Thronfolge. Wie die französische Ausgabe des bekannten Magazins "Gala" berichtet, soll das sanierte Anwesen in der Zukunft direkt an Prinz Jacques übergeben werden. Damit schafft die Familie ein bleibendes Erbe für den künftigen Thronfolger im Süden Frankreichs.

Ein emotionales Bekenntnis der Grimaldis

Fürst Albert zeigte sich in seiner Ansprache sichtlich bewegt von der Zeremonie und betonte die tiefe familiäre Bindung, die über Generationen hinweg gepflegt wird. "Prinzessin Charlène und ich sind besonders bewegt, Ihnen heute unseren Sohn Jacques vorzustellen, den ich bei seiner Geburt mit Ihrer Gemeinde verbinden wollte, so wie ich selbst 1958 durch meinen Vater mit ihr verbunden wurde, ebenso wie unsere Tochter Gabriella", so der Fürst in seiner Rede.

Das gesamte Projekt steht somit als starkes Symbol für die Erneuerung dieser tiefen historischen Verbundenheit. Dieser bedeutsame Schritt sichert das royale Erbe für die Zukunft und stärkt die historischen Bande zwischen Monaco und Les Baux-de-Provence nachhaltig.