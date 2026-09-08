Harry: 1. Auftritt nach Rückkehr irritiert

Prinz Harry hat sich nach seiner Rückkehr nach Großbritannien erstmals wieder öffentlich gezeigt und ein Studio in London besucht.

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Der 41-jährige Prinz Harry besuchte vergangene Woche die Tower Bridge Studios in London, einen Produktionsstandort für Film, Fernsehen und Podcast. Am gestrigen Montag, 7. September, veröffentlichte das Studio Aufnahmen des Besuchs auf der Plattform Instagram.

Freude über Treffen

Der Herzog von Sussex verewigte sich mit einem weißen Marker auf der Promi-Wand des Hauses neben Unterschriften anderer Persönlichkeiten wie der 81-jährigen Dame Helen Mirren. Das Studio bedankte sich öffentlich für den Besuch und betonte die Freude über das Treffen.

Auftritt ohne die eigene Familie

Der genaue Grund für den Studiobesuch blieb bislang unklar und irritiert Royal-Fans. Wieso hat sich Harry ausgerechnet diesen Termin für sein öffentliches Comeback ausgesucht? Prinz Harry absolvierte den Termin ohne Begleitung, da sowohl die 45-jährige Herzogin Meghan als auch der siebenjährige Prinz Archie und die fünfjährige Prinzessin Lilibet fernblieben. Die Familie war bereits am 26. August in Großbritannien gelandet. Bis zu diesem Studiobesuch hatte sich der Prinz nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt.

Klarstellung von Charles

Zeitgleich mit den Studiobildern veröffentlichte der Palast am gestrigen Montag einen offiziellen Brief im Auftrag des 77-jährigen König Charles. In diesem Schreiben stellte Lord Chamberlain Richard Benyon klar, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan Privatpersonen bleiben und getrennt vom königlichen Haushalt agieren. Es gebe keine Änderung am Status als nicht arbeitende Royals, weshalb die Anrede als königliche Hoheit weiterhin entfällt. Anlass für das Schreiben waren zahlreiche Anfragen nach der Rückkehr des Paares im Jahr 2026, woraufhin der König eine deutliche Klarstellung anordnete.