Harald-Begräbnis: Trauerfeier hat begonnen

Nach dem schmerzhaften Verlust nimmt das Land Abschied von König Harald.

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Nach dem schmerzhaften Verlust nimmt das Land Abschied von König Harald, während sich der feierliche Trauerzug in Oslo in Bewegung setzt.

© EPA

Am heutigen Mittwoch um 12:00 Uhr setzte sich der historische Trauerzug am Königspalast in der Osloer Innenstadt in Bewegung. Der mit einem weißen Blumengesteck geschmückte Sarg von König Harald wurde auf einer fahrbaren Militärlafette gezogen. Dahinter schritten der neue König Haakon VIII. sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Sverre Magnus, um dem Monarchen die letzte Ehre zu erweisen.

Gäste aus aller Welt

Zahlreiche Soldaten in Gardeuniformen begleiteten den Trauerzug zu Fuß und zu Pferde. Königin Sonja und die durch eine Lungentransplantation geschwächte neue Königin Mette-Marit folgten dem Zug in einem Auto. Viele hochkarätige Staatsgäste reisten nach Oslo, um an der feierlichen Beisetzung von König Harald teilzunehmen. Zu den anwesenden Ehrengästen gehörten:

Der britische Thronfolger Prinz William.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs aus Österreich.

Beisetzung in der Festung

Nach dem Trauergottesdienst, der am Mittwoch um 13:00 Uhr in der Domkirche begann, fliegen vier F35-Kampfjets in einer Ehrenformation über die Kirche hinweg. Anschließend wird der Sarg zur Schlosskapelle der Festung Akershus gebracht. Dort findet der verstorbene Monarch in einem teuren Doppel-Sarkophag im königlichen Mausoleum an der Seite seiner Eltern seine letzte Ruhe. Der lange Trauerzug legte einen Weg von etwa 1,2 Kilometern zurück, der von zahlreichen Bürgern gesäumt wurde.

Frank-Walter Steinmeier and Wolodymyr Selenskyj © APA/AFP/NICOLAS TUCAT

Sicherheit auf höchstem Niveau

König Harald war im Volk überaus beliebt und wurde als Großvater der Nation verehrt. Zum Schutz des historischen Ereignisses mobilisierte die Polizei fast 3.000 Einsatzkräfte und rund 3.500 Soldaten. Es handelt sich um einen der größten Einsätze in der Geschichte des Landes. Nach Abschluss der Zeremonie werden alle Flaggen im Land wieder hochgezogen und die Kirchenglocken läuten eine Stunde lang.