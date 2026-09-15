Max Fraisl: Schmerzhafter Unfall bei Thriller-Dreh

Der Austro-Hauptdarsteller verletzte sich bei einem Stunt für den österreichischen Thriller "KNOCK AT 8" schwer an der Wade, dreht aber trotzdem weiter.

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Die Dreharbeiten zum österreichischen Thriller "KNOCK AT 8" biegen auf die Zielgerade ein. Bis Anfang Oktober soll die Produktion in Baden bei Wien unter anderem rund um die Bäckerei Der MANN sowie im Theater abgeschlossen werden. Für Hauptdarsteller und früherer "Daniel Craig Doppelgänger" Max Fraisl ist der Dreh jedoch mit schmerzhaften Folgen verbunden. Bei einem Stunt erlitt er eine partielle Ruptur des äußeren Wadenmuskels und ein rund zehn Zentimeter langes Hämatom.

Max Fraisl © GM Media international

Muskelriss stoppt Max Fraisl nicht

Trotz der Diagnose einer Ultraschalluntersuchung und starker Schmerzen verweigert der Schauspieler eine längere Pause. "Natürlich tut das höllisch weh", sagt Fraisl. "Aber wir sind jetzt so weit gekommen. Wegen meiner Wade bleibt dieser Film sicher nicht stehen." Bereits zuvor musste der Darsteller nach einer medizinischen Untersuchung von Herz und Lunge, die ohne auffälligen Befund blieb, pausieren. Nach nur einem Tag Unterbrechung stand er wieder vor der Kamera.

Internationaler Cast für KNOCK AT 8

In der Produktion spielen Max Fraisl und Adriana Zartl erstmals gemeinsam ein Ehepaar. Neben den deutschen Darstellern Dominik Brünnig und Andreas Stockh gehört auch US-Schauspieler und "Oppenheimer"-Star Will Roberts zum Team. Für spätere Drehtage stößt zudem Mark Keller zur Besetzung. Das rund 30-köpfige Produktionsteam arbeitet an einzelnen Tagen vom frühen Morgen bis spät in die Nacht.

Max Fraisl © GM Media international

Regiedebüt beim Film KNOCK AT 8

Für Regisseurin und Drehbuchautorin Maria Fraisl ist das Projekt eine Premiere. Nach ihrem paranormalen Liebesroman "LOUIS" aus dem vergangenen Jahr wechselt sie nun zum psychologischen Thriller. Am Set zeigt sie sich kompromisslos bei den Einstellungen. Sobald die Aufnahmen in Baden beendet sind, folgen Schnitt und Postproduktion. Das Ziel ist eine Fertigstellung des Films im Jahr 2026.