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Nach Jahren

TV-Ikone bestätigt Ehe-Aus

SR
von
Tine Wittler
© Getty Images
TV-Ikone Tine Wittler hat überraschend ihr Ehe-Aus öffentlich gemacht. Mit einer humorvollen Karikatur stellte die beliebte Moderatorin ihren Beziehungsstatus klar.
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Mit den deutlichen Worten "Ich bin längst geschieden" sorgte Tine Wittler für eine echte Überraschung bei ihren Anhängern. Die 53-jährige Moderatorin räumte auf der Plattform Instagram mit einer hartnäckigen Falschmeldung über ihr Beziehungsleben auf. Auslöser war ein aktueller Medienbericht, der sie fälschlicherweise weiterhin als verheiratet dargestellt hatte.

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Humorvolle Klarstellung

Anstelle einer ernsten Mitteilung wählte sie einen satirischen Weg. Auf einer Karikatur ist sie als Comicfigur zu sehen, während ein als "Boulevard" beschrifteter Medienvertreter eine verhüllte Gestalt auf den roten Teppich schiebt. Um den Hals der Figur hängt ein Schild mit der Aufschrift "(Ex-)Mann". Daneben steht eine Kiste mit typischen Schlagzeilen-Begriffen:

Sechs Jahre unbemerkt getrennt

Die Karikatur wurde von einem befreundeten Kreativen mithilfe künstlicher Intelligenz gestaltet. Die Bildidee basierte auf Informationen, die den Medien nach eigenen Angaben seit sechs Jahren entgangen waren. Die Moderatorin bedankte sich für das Werk, das ihr dabei helfe, die Berichterstattung mit Humor zu nehmen. Über ihr Privatleben hielt sie sich schon immer bedeckt: Die Hochzeit im Sommer 2012 wurde damals lediglich durch ihren Anwalt bestätigt, während die Identität ihres Partners stets vertraulich blieb.

Rückkehr ins deutsche Fernsehen

Bekannt wurde die Moderatorin ab 2003 durch das RTL-Format "Einsatz in vier Wänden", bei dem sie Wohnungen und Häuser umgestaltete. Nach einer längeren Pause vor der Fernsehkamera wagte sie im Jahr 2026 bei der RTL-Sendung "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" ihr TV-Comeback.

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