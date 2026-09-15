28 Mal Sex pro Woche? Laura Müller packt aus

In einer Fragerunde auf Social Media hat Laura Müller überraschende Einblicke in das Privatleben mit Schlagersänger Michael Wendler gewährt. Die zweifache Mutter sprach dabei ungewohnt offen über intime Details.

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Laura Müller nutzte den direkten Austausch mit ihrer Fangemeinde auf Instagram, um Fragen zu den unterschiedlichsten Lebensbereichen zu beantworten. Dabei scheute sie auch vor sehr privaten Themen nicht zurück und ging detailliert auf Nachfragen zu ihrer Partnerschaft ein. Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei die Behauptung, dass das Paar angeblich bis zu 28 Mal pro Woche intim miteinander werde.

Auf Nachfragen von Nutzern, die vorrechneten, dass dies rechnerisch vier Begegnungen pro Tag bedeuten würde, reagierte Laura Müller lediglich mit einem vielsagenden Lächeln. Während ein Teil der Community die offenen Worte mit Humor aufnahm, stuften andere Nutzer die Schilderungen als unangebrachte Selbstdarstellung ein. Die Reaktionen in den Kommentarspalten fielen entsprechend geteilt aus.

Finanzieller Druck und Erfolg auf Online-Plattformen

Die Freizügigkeit der Influencerin ist keineswegs neu, sondern bildet seit geraumer Zeit die Grundlage für ihre geschäftlichen Aktivitäten. Insbesondere auf der kostenpflichtigen Erotikplattform OnlyFans verzeichnet Laura Müller beachtliche Erfolge. Berichten zufolge soll sie über diesen Kanal monatliche Einnahmen von mehr als 50.000 Euro erzielen, was sie zu einer der erfolgreicheren deutschsprachigen Persönlichkeiten auf dem Portal macht.

Dieser wirtschaftliche Erfolg gewinnt vor allem vor dem Hintergrund der finanziellen Situation ihres Ehemannes an Bedeutung. Michael Wendler, der mit Schlager-Hits wie "Sie liebt den DJ" bekannt wurde, sah sich in den vergangenen Jahren mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert. Seine Firma CNI Records musste schließlich Insolvenz anmelden, was erhebliche wirtschaftliche Einschnitte für die Familie zur Folge hatte.

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Inszenierung und gezielte Medienpräsenz

Dass körperliche Nähe und bewusste Provokationen als Marketinginstrument genutzt werden, zeigte sich bereits bei früheren Projekten. Ein markantes Beispiel hierfür war die Veröffentlichung ihres Musikvideos zum Titel "Superstar". In dem Clip präsentierte sich Laura Müller in Dessous zwischen zwei Männern im Schlafzimmer, wobei die visuellen Andeutungen gezielt für Schlagzeilen in der Medienlandschaft sorgten.

Beobachter werten die jüngsten intimen Schilderungen daher auch als Teil einer fortlaufenden Kommunikationsstrategie. Durch das Aufgreifen kontroverser Themen bleibt die Influencerin im Gespräch und generiert die nötige Reichweite, um Abonnenten auf ihre Bezahlplattformen zu leiten. Das Zusammenspiel aus Familienleben in Übersee und freizügigen Internet-Auftritten sorgt somit weiterhin verlässlich für mediale Aufmerksamkeit.