Auf Instagram
Nach Straub-Tod: Jetzt spricht Tochter Zoë
Der Künstler und Papermoon-Gründer Christof Straub verstarb am vergangenen Mittwoch, 9. September 2026. Erst am 27. August hatte der Songschreiber seinen 57. Geburtstag gefeiert.
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Musik begleitet
Familie und Wegbegleitende sind im Schock nach dem überraschenden Ableben des Künstlers. In seiner Parte stehen die bewegenden Worte: "Seine Musik wird uns weiterhin begleiten".
Mit uns sein
Und in diesem Sinne hat sich nun auch Tochter Zoë auf Instagram geäußert. Kommenden Samstag hätte sie gemeinsam mit ihrem Vater einen Auftritt gehabt. Statt diesen Ausfallen zu lassen, soll das Konzert trotzdem stattfinden: "Kürzer und anders. Für ihn, für mich, für euch. Er wird durch seine Musik mit uns sein."
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