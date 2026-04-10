Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Affären
Barbara Nessler
© TZOe Wolak

Affären

Neos-Politiker wollte dieser Grünen "ins G'sicht hupfen"

Von
10.04.26, 12:59
Teilen

Tiefer Umgangston im Hohen Haus: Im parlamentarischen Tourismus-Ausschuss kam es zum Eklat zwischen zwei Tiroler Abgeordneten. Ein NEOS-Mandatar musste sich für seine Ausdrucksweise entschuldigen.

In Tirol geht„s schon mal etwas deftiger zur Sache - doch dass der Neos-Mandatar Dominik Oberhofer im parlamentarischen Tourismus-Ausschuss zu weit gegangen ist, das weiß er wohl auch selbst.

“Ins G'sicht hupfen“

Am vergangenen Donnerstag hat er gegenüber Barbara Neßler, seiner Tiroler Landsfrau von den Grünen, kundgetan: „Am liebsten würde ich dir über den Tisch ins G'sicht hupfen.„ Oberhofer will den Satz vor sich “hergegrummelt„ haben - und entschuldigte sich laut TT dann auch. Oberhofer zu oe24: “Frau Neßler hat in der Ausschusssitzung drei Mal die Unwahrheit gesagt, was die Genehmigung von Saisonnier-Kontingenten unter Schwarz-Grün betrifft. Es stimmt einfach nicht, dass damals alles gut gelaufen ist. Jemand, der nicht in der Branche gearbeitet hat, weiß gar nicht, welche dramatischen Auswirkungen das hatte. Da hat mich einfach die Wallung übermannt, als ich das richtigstellen wollte."

Dominik Oberhofer (NEOS)
© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Nun, Oberhofers Untergriff war sogar dem vorsitzführenden FPÖler Christoph Steiner zu viel. Dabei ist der - ebenfalls Tiroler - ansonsten selbst kein Kind von Traurigkeit, wenn es um Verbalinjurien geht. Nicht in diesem Fall: “Ich bin kein Verteidiger der Grünen, aber so eine Aussage geht nicht, schon gar nicht gegenüber einer Frau.„

Neßler selbst zeigte sich gegenüber oe24 am Freitag nach wie vor entsetzt über den tiefen Umgangston im Hohen Haus: “Ich bin in den sozialen Netzwerken täglich mit Hass und Beschimpfungen konfrontiert – von Männern, die glauben, über Frauen bestimmen zu können. Davon lasse ich mich nicht einschüchtern, auch nicht von Aussagen wie jenen von Kollegen Oberhofer.„ Solche Angriffe zeigten, “wie viel noch zu tun ist. Ich werde deshalb nicht leiser, im Gegenteil. Sie bestärken mich darin, weiter daran zu arbeiten, dass keine Frau so etwas erleben muss.„

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen