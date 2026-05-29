Umfrage: Polizei top - Regierung, TV & Social Media Flop

Die Polizei genießt von allen Institutionen bei der Bevölkerung das höchste Vertrauen.
Das Institutionen-Barometer, das die Lazarsfeld Gesellschaft monatlich für oe24 erstellt (1.000 Befragte vom 22. bis 26. 5.) hat diesmal durchaus einige Überraschungen parat.
Diesen Institutionen vertrauen die Österreicher
Gut, dass die Polizei vorne ist, ist fast schon Tradition - dass sie die ebenfalls stets im Spitzenfeld stehenden Unis derart abhängen, ist beachtlich. Die Arbeiterkammer - auf Platz 5 - verliert zwar ordentlich, bleibt aber immer noch vor der Justiz. Ebenfalls herausstechend: Der Rechnungshof liegt mit 47 % Vertrauen meilenweit vor der Nationalbank und dem Euro, bei denen das Vertrauen die Hauptwährung ist.
Doch nun zum Ende des Rankings: Dort bleibt völlig zu Recht Social Media, doch nicht viel besser liegt das Fernsehen im Allgemeinen - und schon auf dem drittletzten Platz die Ampelregierung. Auch die katholische Kirche, der nur 25 % der Befragten vertrauen, kann sich nicht freuen.