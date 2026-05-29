Umfrage: Polizei top - Regierung, TV & Social Media Flop

Die Polizei genießt von allen Institutionen bei der Bevölkerung das höchste Vertrauen.

Das Institutionen-Barometer, das die Lazarsfeld Gesellschaft monatlich für oe24 erstellt (1.000 Befragte vom 22. bis 26. 5.) hat diesmal durchaus einige Überraschungen parat.

Diesen Institutionen vertrauen die Österreicher

© oe24

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Gut, dass die Polizei vorne ist, ist fast schon Tradition - dass sie die ebenfalls stets im Spitzenfeld stehenden Unis derart abhängen, ist beachtlich. Die Arbeiterkammer - auf Platz 5 - verliert zwar ordentlich, bleibt aber immer noch vor der Justiz. Ebenfalls herausstechend: Der Rechnungshof liegt mit 47 % Vertrauen meilenweit vor der Nationalbank und dem Euro, bei denen das Vertrauen die Hauptwährung ist.

Doch nun zum Ende des Rankings: Dort bleibt völlig zu Recht Social Media, doch nicht viel besser liegt das Fernsehen im Allgemeinen - und schon auf dem drittletzten Platz die Ampelregierung. Auch die katholische Kirche, der nur 25 % der Befragten vertrauen, kann sich nicht freuen.