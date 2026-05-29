Meinl-Reisinger stockt Personal in ihrem Ministerium auf

Die NEOS versprechen immer wieder eine Entbürokratisierung - zumindest im Außenministerium wird das Personal allerdings aufgestockt.

Das neu geschaffene Sonderbüro für Koordinierung im Außenministerium im Ministerium von Beate Meinl-Reisinger (NEOS) erhält personellen Zuwachs. Laut Medienberichten wird der ehemalige politische Direktor der Neos, Lukas Sustala, als Koordinator für Budget und Reformpartnerschaft in der Dienststelle tätig sein.

Sustala verfügt über Erfahrung im Medien- und Politikbereich: Vor seiner Tätigkeit als politischer Direktor der NEOS arbeitete er für den Standard und die NZZ und war danach bei der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria aktiv. Seine Nachfolge als politischer Direktor der Partei übernimmt Christoph Hofer, der zuvor als Redakteur beim Medium selektiv tätig war.

Struktur und Kosten der Koordinierungsstelle

Das Sonderbüro im Außenministerium wurde zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode eingerichtet, um die Koalitionsarbeit zu koordinieren. Während diese Aufgaben bei den Regierungspartnern ÖVP und SPÖ von den jeweiligen Staatssekretären übernommen werden, setzt NEOS-Chefin Meinl-Reisinger auf eine eigene Struktur und verzichtet auf die Einbindung von Sepp Schellhorn in dieser Funktion.

Büro kostete schon bisher fast 200.000 Euro

Geleitet wird die Koordinierungsstelle von Armin Hübner, dem ehemaligen parlamentarischen Klubdirektor der NEOS. Die personelle Struktur des Büros wurde zuletzt kontinuierlich ausgebaut:

Januar 2026: Erweiterung um einen eigenen Referenten für Presseangelegenheiten (laut einer aktuellen parlamentarischen Anfragebeantwortung).

Strategische Leitung: Der ehemalige NEOS-Bundesgeschäftsführer Feri Thierry wurde zum Stabsstellenleiter für „Strategie und Planung“ berufen.

Durch den fortlaufenden Personalausbau wird mit einem weiteren Anstieg der Budgetmittel gerechnet. In den ersten drei Monaten des Jahres beliefen sich die Kosten für die neu geschaffene Stelle auf insgesamt 194.295 Euro.